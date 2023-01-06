Германия планирует передать Украине 40 Marder до марта 2023 года — The Guardian

6 января, 14:08
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БМП Marder (Фото:REUTERS/Alexander Ratz)

БМП Marder (Фото:REUTERS/Alexander Ratz)

Германия планирует передать Украине 40 боевых машин Marder в рамках военной помощи, сообщает The Guardian со ссылкой на неназванный источник в министерстве обороны Германии.

Обновлено в 14:45. Представитель по внешней политике Бундестага Нильс Шмид подтвердил, что ФРГ планирует передать Киеву 40 боевых машин пехоты Marder, сообщает Zeit.

По информации собеседника издания, эти машины планируют отправить уже в первом квартале 2023 года.

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Официально украинская и немецкая стороны не комментировали эту информацию.

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5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, по итогам которого стало известно, что немецкое правительство передаст Украине БМП Marder и систему ЗРК Patriot. США отправят для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley.

Инфографика: НВ

6 января издание Politico со ссылкой на экспертов и двух американских чиновников сообщило, что отправка в Украину современных боевых машин пехоты, таких как Bradley и Marder, может открыть путь к поставкам более мощных западных танков

https://www.youtube.com/watch?v=zJ8NVngCk7Q&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины Marder

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