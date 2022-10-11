Украина освободила 32 пленных защитника

11 октября, 18:30
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Защитники Украины, освобожденные из плена 11 октября (Фото:Andriy Yermak / Twitter)

Защитники Украины, освобожденные из плена 11 октября (Фото:Andriy Yermak / Twitter)

Украина во вторник, 11 октября, провела очередной обмен пленными со страной-агрессором Россией и освободила 32 своих защитника, а также вернула тело израильтянина Дмитрия Фиалки, который защищал Украину.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram, что среди освобожденных из плена — солдаты ВСУ, сержанты и офицеры, которые находились в местах жестких боевых действий. Многих из них считали пропавшими без вести. Глава ОП поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за работу.

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По словам Ермака, погибший израильтянин Дмитрий Фиалка жил в Украине в течение последних двух лет и работал детским тренером по футболу в клубе Динамо (Львов). Он ушел добровольцем на фронт.

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«Сегодня мы освободили рядового, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери. Неописуемая боль и грусть. Ребята сейчас проходят медосмотр, будут восстанавливаться, увидят своих родных», — написал глава Офиса президента.

Ранее стало известно, что 11 октября Украина вернула тела 62 погибших украинских защитников, в частности, погибших во время теракта РФ в Еленовке.

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21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).

Инфографика: НВ

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука.

https://www.youtube.com/embed/FFeyK-Dw5Kg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пленные Обмен пленными Обмен пленными новости Последний обмен пленными Военнопленные Андрей Ермак Война России против Украины

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