Украина вернула тела еще 62 своих погибших защитников, среди них — жертвы теракта РФ в Еленовке 11 октября, 11:42 Украина возвращает тела погибших украинских военных в рамках обмена (Фото:minre.gov.ua)

Во вторник, 11 октября, Украина вернула тела 62 погибших украинских защитников, в частности, погибших во время теракта РФ в Еленовке.

Как сообщили в пресс-службе Минреинтеграции в Facebook, тела погибших украинских военных вернули в рамках операции по обмену.

Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко сообщил, что переговоры об обмене были свехсложными.

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«Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!» — отметил он.

6 августа уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявил, что в плену российских оккупантов находятся до 25% из более 7000 украинских военных, которые в июле считались пропавшими без вести.

Украина также возвращает тела погибших украинских военнослужащих.

Россия совершила массовое убийство пленных азовцев в колонии Еленовки 29 июля. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом РФ хотела обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В ГУР утверждали, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.

По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда за два дня до взрыва.

СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке.