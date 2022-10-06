«Кара их найдет». Освобожденные командиры Азова рассказали, как узнали о теракте в Еленовке и сколько имен сейчас в списке погибших 6 октября, 13:15 29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Офицеры полка Азов, освобожденные недавно из российского плена, не владели информацией об убийстве их побратимов во время теракта в Еленовке вплоть до момента возвращения на подконтрольную Украине территорию. Сейчас они составляют собственные списки погибших в Еленовке.

Об этом на онлайн-пресс-конференции командиров Азова на сайте НВ рассказал Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штаба и заместитель командира полка Азов.

По его словам, после выхода с Азовстали офицерский состав полка был доставлен в колонию в Еленовке Донецкой области, однако провел там лишь первые четыре дня. На пятый день руководящий состав Азова «поставили перед фактом, что мы уезжаем», не дав собрать вещи. После этого группу военнослужащих - офицеров Азова доставили в аэропорт (вероятно, в Ростове, предположил Кротевич), а затем – «куда-то в камеру». Как выяснилось позже, это была Москва, рассказал начальник штаба Азова. Там в камерах-одиночках они провели еще четыре месяца.

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Только после возвращения из плена в Украину в сентябре командиры Азова узнали о том, что в ночь на 29 июля россияне устроили взрыв на территории бывшей исправительной колонии в поселке Еленовка, где погибли десятки азовцев - защитников Мариуполя.

«Мы думали, что нас [командиров] меняют последними», — сказал Богдан Кротевич, напомнив о принципе командиров Азова первыми заходить на поле боя, но выходить последними. Однако, по словам Кротевича, в плену руководящий состав Азов не имел возможности влиять на списки обмена. Теперь, после выхода из плена, освобожденные командиры Азова активно включились в процессы обмена и будут добиваться освобождения всех азовцев и защитников Мариуполя (в общей сложности это более 2 тыс. пленных, из них около 700 азовцев).

Кротевич также рассказал, что в настоящее время руководство Азова пытается составить максимально достоверные списки погибших во время теракта в Еленовке. Сначала он проанализировал российские списки (53 погибших), затем в Азове провели внутренний опрос, по результатам которого ныне известны имена 41 военнослужащего, предположительно убитого в Еленовке. Кротевич пояснил, что эти данные базируются также на показаниях азовцев, которые вернулись из плена "и видели это своими глазами".

Однако эти данные могут быть неполными, признал Богдан Кротевич, например, в тех случаях, когда тяжело раненых во время теракта видели перед вывозом в больницу, однако их дальнейшая судьба остается неизвестной. "Есть очень болезненные вопросы, на которые четкого ответа мы пока не сможем дать", - добавил Кротевич, обобщая известную Азову информацию о погибших в Еленовке.

Он также заверил, что все пленные азовцы будут освобождены, а весь офицерский состав Азова с первого дня выхода из плена «включился в обмен пленными».

Никита Надточий, исполняющий обязанности командира полка Азов, отдельно выразил уверенность, что организаторы и исполнители теракта в Еленовке будут найдены и наказаны. По словам начальника штаба Азова, «у нас достаточно людей на той стороне», которые могут и будут предоставлять соответствующую информацию. «Кара их [организаторов теракта] найдет», - заявил Надточий.

В онлайн-пресс-конференции на сайте НВ приняли участие:

Никита Надточий, исполняющий обязанности командира полка Азов ( был ранен и эвакуирован вертолетом из Мариуполя 21 марта)

был ранен и эвакуирован вертолетом из Мариуполя 21 марта) Богдан " Тавр" Кротевич, начальник штаба полка Азов ( освобожден из плена в сентябре)

Кротевич, начальник штаба полка Азов освобожден из плена в сентябре) Иван « Игнат» Игнатьев, заместитель командира полка Азов по тыловому обеспечению ( освобожден из плена в сентябре)

Игнат» Игнатьев, заместитель командира полка Азов по тыловому обеспечению освобожден из плена в сентябре) Илья « Гендальф» Самойленко, в.и.о заместителя командира полка Азов по работе с личным составом ( освобожден из плена в сентябре)