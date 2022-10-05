«Обменный фонд». Бутусов назвал число пленных россиян и рассказал, кого РФ хочет вернуть в первую очередь 5 октября, 19:51 Пленный российский оккупант Константин Буйничев (Фото:Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ назвал число пленных россиян и рассказал, кого из них страна-агрессор хочет вернуть в первую очередь.

В эфире Радио НВ Бутусов отметил, что некоторые пленные очень важны для боеспособности российской армии.

«Практика показывает, что россияне очень активно пытаются обменять своих спецназовцев, пилотов, старших офицеров (от майора и выше). Для них это имеет огромное значение, понимают, что от этих людей зависит боеспособность их армии, и они пытаются их вытащить», — рассказал он.

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Также главред Цензор.НЕТ сообщил, что, насколько ему известно «общее количество пленных во время сентябрьских событий … почти 400 пленных россиян удалось взять, российских военнослужащих».

«Естественно, это очень значимый обменный фонд и многое можно сделать с таким обменным фондом», — сказал Бутусов.

В середине сентября президент Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что во время контрнаступления Украины в Харьковской области взяли в плен «сотни» российских военных.

Зеленский тогда подчеркнул, что у России больше украинских пленных, чем у Украины — российских — военных или наемников, которые воюют за РФ.

2 октября заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина вернула из российского плена 808 человек в рамках 24 обменов.