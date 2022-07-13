У границы с Беларусью усилили борьбу с диверсантами — Монастырский 13 июля, 23:31 Украинско-белорусская граница (Фото:Радио Свобода)

Правоохранительные органы усиливают меры по предотвращению деятельности диверсионно-разведывательных групп на границе с Беларусью и вблизи линии фронта.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

Он уточнил, что на данный момент граница с Беларусью под контролем.

«Мы слышим сигналы о возможности мероприятия ДРГ именно с этой территории, поэтому там ужесточена работа Нацполиции, ВСУ, СБУ и других органов, отвечающих сегодня за безопасность. Границы, граничащие с районами, где ведутся боевые действия, там также усилена работа правоохранителей с целью выявления ДРГ», — заявил он.

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Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля, но их продлили.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

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