Позиция диктатора. Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого участия — британская разведка

16 мая, 10:44
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко балансирует между прямым участием Беларуси в войне России против Украины и желанием этого избежать, сообщает британская разведка.

Война России против Украины — главные события 16 мая

В разведке заявили, что диктатор, «вероятно, балансирует между поддержкой российского вторжения и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского возмездия и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах».

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4 мая в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил быстрого реагирования. 10 мая начался второй этап учений.

5 мая Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, заявил, что боевые действия слишком затянулись.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Разведка Война России против Украины

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