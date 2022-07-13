«Слишком далеко». В ВСУ объяснили, почему Украина не сбивает вражеские самолеты над Беларусью

13 июля, 18:51
Российский Су-35 (Фото:СС)

Российский Су-35 (Фото:СС)

Сбивать российские самолеты в пространстве Беларуси не позволяют мощности средств ПВО. Это возможно только в том случае, если самолет войдет в зону их поражения.

Об этом заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в среду, 13 июля.

«К сожалению, мы не можем ее уничтожать (российскую авиацию, — ред.) на территории Беларуси. Это слишком далеко, чтобы мы могли ее достать. Российская авиация работает вокруг Украины, в такой подкове, от Беларуси начиная, заканчивая островом Змеиный. Между Змеиным и Севастополем они находятся постоянно, 24 на 7, в режиме постоянного патрулирования», — рассказал он.

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По словам Игната, россияне перебазируют самолеты с одного плацдарма на другой, используя все без исключения аэродромы Беларуси.

«Мы можем их (самолеты, — ред.) уничтожать только тогда, когда они войдут в зону поражения нашей ПВО. На сегодняшний день те средства, которые мы имеем, это С-300. Дальность поражения этого комплекса до 70 км. Понятно, что эти комплексы стоят на территории Украины и ясно, что не на самой границе», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=9p-yk2-dtWQ

Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля, но их продлили.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

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Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Беларусь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО

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