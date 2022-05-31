«Нас обманули»: Данилов заявил, что не ожидал вторжения РФ со стороны Беларуси 31 мая, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов пояснил, что режим Лукашенко уверял Украину, что такого не произойдет (Фото:Наталия Кравчук/НВ)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что не ожидал вторжения российских войск с территории Беларуси.

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Об этом он сказал в интервью Укринформу.

По словам главы СНБО, режим Александра Лукашенко уверял украинские власти, что ничего подобного не произойдет.

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«Действительно, мы считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, к сожалению, произошло. Более того, за два дня до войны наш министр обороны общался с министром обороны Беларуси. И они уверяли, что ни в коем случае этого не произойдет. Наш главный пограничник за день общался с главным пограничником Беларуси. Он говорит, даже не думайте себе, что мы будем в этом участвовать, что с нашей территории на вас кто-то пойдет», — рассказал Данилов.

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