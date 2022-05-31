«Нас обманули»: Данилов заявил, что не ожидал вторжения РФ со стороны Беларуси

31 мая, 15:37
Цей матеріал також доступний українською
Алексей Данилов пояснил, что режим Лукашенко уверял Украину, что такого не произойдет (Фото:Наталия Кравчук/НВ)

Алексей Данилов пояснил, что режим Лукашенко уверял Украину, что такого не произойдет (Фото:Наталия Кравчук/НВ)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что не ожидал вторжения российских войск с территории Беларуси.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

По словам главы СНБО, режим Александра Лукашенко уверял украинские власти, что ничего подобного не произойдет.

Видео дня
Читайте также:

Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS) «Совершенно секретно». Диктатор Лукашенко наградил сотрудников КГБ за участие в «спецоперации» в Украине

«Действительно, мы считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, к сожалению, произошло. Более того, за два дня до войны наш министр обороны общался с министром обороны Беларуси. И они уверяли, что ни в коем случае этого не произойдет. Наш главный пограничник за день общался с главным пограничником Беларуси. Он говорит, даже не думайте себе, что мы будем в этом участвовать, что с нашей территории на вас кто-то пойдет», — рассказал Данилов.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   СНБО Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Алексей Данилов Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X