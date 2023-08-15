Пожар в жилом доме, поврежден детский сад. Последствия ракетного удара РФ по Львову — фоторепортаж 15 августа, 14:48 Спасатели ликвидируют пожар на крыше жилого дома, поврежденного в результате ракетной атаки РФ (Фото:Roman Baluk/Reuters)

В результате ракетной атаки РФ по Львову рано утром во вторник, 15 августа, были поврежден около 20 домов в Железнодорожном районе.

Одна из ракет оккупантов попала по территории детского сада, в здании повылетали окна.

Также есть попадания по жилым домам. На верхних этажах оного из ни начался пожар. Жителей эвакуировали.

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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что больше всего повреждений в результате атаки войск РФ — на улицах Каховской и Патона.

Во Львовском медицинском профессиональном колледже Монада выбиты окна. Также произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия.

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что повреждены около 100 квартир. Выбито более 500 окон.

Четыре человека получили ранения. Их жизни ничего не угрожает.

NV собрал фото последствий очередной российской атаки на Львов.

Фото: Roman Baluk/Reuters

Фото: Roman Baluk/Reuters

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: Андрей Садовый/Facebook

Фото: Андрей Садовый/Facebook

Фото: Roman Baluk/Reuters

Фото: Roman Baluk/Reuters

В ГСЧС также показали видео ликвидации последствий вражеского удара.

В ночь на 15 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину.

Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие. Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.

В Луцке россияне атаковали предприятие, убив трех человек, есть раненые. Также есть попадания в Черкасской области, слышали взрывы в Хмельницкой.

В Днепре россияне ударили по предприятию, ранены два человека.

Также зафиксированы ракетные удары по Смеле Черкасской области и по Краматорску Донецкой области.

Всего оккупанты выпустили 28 ракет разных типов, силам ПВО удалось сбить 16 из них.