Удар РФ по Луцку: шведская компания заявила об обстреле ее завода в городе и убийстве трех рабочих
Российские оккупанты в ночь на 15 августа нанесли массированный ракетный удар по Украине (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Шведский производитель подшипников SKF сообщил, что его завод в Луцке был поражен российской ракетой во время массированной атаки в ночь на вторник, 15 августа.
Об этом сообщает Reuters.
«Прошлой ночью произошла атака на город Луцк, и наша фабрика пострадала во время этой атаки… Мы с большой грустью подтверждаем, что трое наших коллег были убиты», — сказал представитель SKF Карл Бьернстам.
Бьернстам добавил, что компания выясняет последствия атаки и ущерб, нанесенный завожу, но добавил, что в первую очередь она сосредоточена на своих сотрудниках и их безопасности.
Согласно последнему отчету о прибыли компании, которая является крупнейшим в мире производителем промышленных подшипников, около 1100 ее сотрудников находятся в Украине, большинство из них работают на заводе в Луцке.
В отчете также указано, что на завод в Луцке приходилось около 0,5% от общего объема производства SKF в 2022 году.
Во вторник, 15 августа армия РФ ударила по Луцку. В результате попадания ракеты погибли три человека.
Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко отметил, что еще несколько пострадавших находятся в больнице.
Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие.
Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.
Также есть попадания в Черкасской области, слышали взрывы в Хмельницкой области. Пострадало предприятие и в Днепре, травмирован один человек.