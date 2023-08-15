Удар РФ по Луцку: шведская компания заявила об обстреле ее завода в городе и убийстве трех рабочих 15 августа, 16:05 Российские оккупанты в ночь на 15 августа нанесли массированный ракетный удар по Украине (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Шведский производитель подшипников SKF сообщил, что его завод в Луцке был поражен российской ракетой во время массированной атаки в ночь на вторник, 15 августа.

Об этом сообщает Reuters.

«Прошлой ночью произошла атака на город Луцк, и наша фабрика пострадала во время этой атаки… Мы с большой грустью подтверждаем, что трое наших коллег были убиты», — сказал представитель SKF Карл Бьернстам.

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Бьернстам добавил, что компания выясняет последствия атаки и ущерб, нанесенный завожу, но добавил, что в первую очередь она сосредоточена на своих сотрудниках и их безопасности.

Согласно последнему отчету о прибыли компании, которая является крупнейшим в мире производителем промышленных подшипников, около 1100 ее сотрудников находятся в Украине, большинство из них работают на заводе в Луцке.

В отчете также указано, что на завод в Луцке приходилось около 0,5% от общего объема производства SKF в 2022 году.

Во вторник, 15 августа армия РФ ударила по Луцку. В результате попадания ракеты погибли три человека.

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко отметил, что еще несколько пострадавших находятся в больнице.

Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие.

Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.

Также есть попадания в Черкасской области, слышали взрывы в Хмельницкой области. Пострадало предприятие и в Днепре, травмирован один человек.

