Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям оккупантов 14 сентября, 19:23 Патрульный корабль проекта Василий Быков (иллюстративное фото) (Фото:Yevhen Zhuk / krymr.org (RFE/RL))

Утром в четверг, 14 сентября, Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям страны-агрессора России проекта 22160 типа Василий Быков в юго-западной части Черного моря, есть повреждения. Об этом сообщает Стратком ВСУ в Telegram.

Обновлено в 20:40. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал в Telegram видео атаки украинского морского дрона на российский военный корабль и намекнул, что операцию провело ГУР.

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Подробности атаки неизвестны.

Утром 14 сентября оккупанты рассказывали об уничтожении сразу «пяти безэкипажных катеров», которые, по их версии, пытались атаковать патрульный корабль Сергей Котов Черноморского флота страны-агрессора. Страна-агрессор ранее заявляла об «отраженных» атаках на Сергей Котов 1 августа.

14 сентября в оккупированной Евпатории была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф — один из важных компонентов системы ПВО оккупантов на полуострове.

Накануне мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, якобы находившихся «на ремонте».

В украинской разведке заявили, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.

Инфографика: NV

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 20 кораблей и катеров страны-агрессора и одну подлодку.