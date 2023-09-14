ВСУ за сутки уничтожили российский корабль, подводную лодку и 620 оккупантов — обновленные данные Генштаба 14 сентября, 08:41 Оккупационная армия РФ с начала большой войны потеряла уже более 270 тысяч своих военнослужащих убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 270 тысяч военных.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на четверг, 14 сентября, потери РФ составляют:

личного состава — около 270 970 ( +620) чел,

+620) чел, танков — 4599 ( +15) ед,

+15) ед, боевых бронированных машин — 8810 ( +18) ед,

+18) ед, артиллерийских систем — 5944 ( +42) ед,

+42) ед, РСЗО — 769 ( +3) ед,

+3) ед, средств ПВО — 517 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4697 ( +47),

+47), крылатых ракет — 1455 ( +0),

+0), кораблей/катеров — 20 ( +1) ед,

+1) ед, подводные лодки — 1 ( +1) ед,

+1) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8458 ( +14) ед,

+14) ед, специальной техники — 889 ( +5).

Видео дня

В Генштабе ВСУ заявили о достижении частичного успеха Сил обороны в районе Клищеевки, Андреевки и Курдюмовки.

В вечерней сводке отмечается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, и два — по российским ЗРК. Ракетные войска поразили один вражеский пункт управления, один ЗРК, десять артиллерийских средств, два склада боеприпасов и станцию РЭБ.