ВСУ за сутки уничтожили российский корабль, подводную лодку и 620 оккупантов — обновленные данные Генштаба
Оккупационная армия РФ с начала большой войны потеряла уже более 270 тысяч своих военнослужащих убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 270 тысяч военных.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на четверг, 14 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — около 270 970 (+620) чел,
- танков — 4599 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 8810 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 5944 (+42) ед,
- РСЗО — 769 (+3) ед,
- средств ПВО — 517 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4697 (+47),
- крылатых ракет — 1455 (+0),
- кораблей/катеров — 20 (+1) ед,
- подводные лодки — 1 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8458 (+14) ед,
- специальной техники — 889 (+5).
В Генштабе ВСУ заявили о достижении частичного успеха Сил обороны в районе Клищеевки, Андреевки и Курдюмовки.
В вечерней сводке отмечается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, и два — по российским ЗРК. Ракетные войска поразили один вражеский пункт управления, один ЗРК, десять артиллерийских средств, два склада боеприпасов и станцию РЭБ.