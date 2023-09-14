ВСУ за сутки уничтожили российский корабль, подводную лодку и 620 оккупантов — обновленные данные Генштаба

14 сентября, 08:41
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Оккупационная армия РФ с начала большой войны потеряла уже более 270 тысяч своих военнослужащих убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

Оккупационная армия РФ с начала большой войны потеряла уже более 270 тысяч своих военнослужащих убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 270 тысяч военных.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на четверг, 14 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 270 970 (+620) чел,
  • танков — 4599 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин — 8810 (+18) ед,
  • артиллерийских систем — 5944 (+42) ед,
  • РСЗО — 769 (+3) ед,
  • средств ПВО — 517 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4697 (+47),
  • крылатых ракет — 1455 (+0),
  • кораблей/катеров — 20 (+1) ед,
  • подводные лодки — 1 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8458 (+14) ед,
  • специальной техники — 889 (+5).

Видео дня

В Генштабе ВСУ заявили о достижении частичного успеха Сил обороны в районе Клищеевки, Андреевки и Курдюмовки.

В вечерней сводке отмечается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, и два — по российским ЗРК. Ракетные войска поразили один вражеский пункт управления, один ЗРК, десять артиллерийских средств, два склада боеприпасов и станцию РЭБ.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Российский корабль Подлодка Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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