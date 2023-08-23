«Бавовна» на мысе Тарханкут: что за систему ПВО уничтожили в Крыму и какие возможности давал оккупантам ЗРК С-400 23 августа, 15:04 Сюжет Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 (Фото:Минобороны РФ)

23 августа на мысе Тарханкут в Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф — один из важных компонентов системы ПВО оккупантов на полуострове.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило, что 23 августа около 10:00 вблизи села Оленевка на Тарханкутском полуострове в оккупированном Крыму произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему С-400 Триумф.

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Взрывом полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

«Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму», — заверили в ГУР.



До этого советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко озвучивал версию, что на Тарханкуте был поврежден береговой ракетный противокорабельный комплекс Бастион, из которых Россия обстреливает Одессу и юг Украины ракетами Оникс, однако эта информация не подтвердилась.

В июле 2023 года, когда систему С-400 украинским защитникам удалось уничтожить на фронте, профильный портал Defence Express писал, что «это довольно редкие и важные цели во всех аспектах». Июльский случай был лишь вторым подтвержденным фактом уничтоженной пусковой установки комплекса С-400.



NV напоминает, что такое комплекс С-400 и какие ракеты он может запускать.

С-400 Триумф: что это за система

Советские зенитные ракетные системы С-300, а впоследствии и их модификация С-400 были предназначены для поражения воздушных целей: самолетов стратегической и тактической авиации, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов-разведчиков, дронов и тому подобное. Это универсальное оружие ПВО — для обороны важных объектов или для прикрытия сухопутных войск.

Разница между комплексами С-300 и С-400 — в радиусе действия: вторые более современные, теоретически способны поражать цели на расстоянии до 400 км и на большей высоте.

Системы С-400 большого и среднего радиуса действия были приняты на вооружение в России в 2007 году. Триумф — название их экспортной версии. Новейшие версии подобных комплексов у России покупали Турция, Индия и Китай. В частности продажа С-400 в Турцию, страну НАТО, стала причиной многолетнего скандала, из-за которого Анкара потеряла возможность закупать современные американские истребители.

Фото: Минобороны РФ

Современная вариация системы С-400 состоит из таких компонентов:

пункт боевого управления на основе грузовика Урал;



радиолокационный комплекс: панорамный радар с защитой от помех, который монтируется на белорусский колесный тягач МЗКТ-7930;

до шести зенитных ракетных комплексов, каждый из которых содержит до 12 транспортно-пусковых установок на прицепе и многофункциональную радиолокационную станцию дальностью действия до 400 км ( в зависимости от типа ракет);

в зависимости от типа ракет); зенитные ракеты ( комплекс может использовать ракеты нескольких видов);

комплекс может использовать ракеты нескольких видов); комплекс средств технического обеспечения системы

Один ЗРК может поражать до шести одновременно обстреливаемых целей.

Производителем С-400 является российский оборонный концерн Алмаз-Антей, который находится под санкциями ЕС и США из-за действий России против Украины.

Какие ракеты использует комплекс С-400

Возможности комплексов С-400 в значительной степени зависят от того, какой тип ракет используют установки.

Например, разработанные еще в СССР ракеты 5В55К и 5В55Р оснащены осколочно-фугасными боеголовками. Они весят 1,6−1,8 т и несут осколочную боевую часть весом около 133 кг. Дальность уничтожения воздушных целей для таких ракет (5В55К и 5В55Р) составляет 75 км. Точная дальность при запуске по баллистической траектории для поражения наземных целей неизвестна и может составлять до 110−120 км.



Уже после распада СССР в России разработали новые зенитные ракеты для С-400 (48Н6 и 40Н6). Так, ракета 48Н6ДМ имеет значительно большую боевую часть, а главное — дальность полета. Она может поражать воздушные цели на расстоянии до 250 км и имеет 180 кг боевой части.

Фото: Минобороны РФ

В 2018 году российское пропагандистское агентство ТАСС объявило о завершении испытаний новейшей дальнобойной ракеты 40Н6Е для системы С-400. Согласно этим данным, такие ракеты якобы способны поражать воздушные цели на максимальном расстоянии до 380−400 км, перехватывая боевые части баллистических ракет средней дальности (3000−3500 км) на надатмосферной высоте. Впрочем, эти данные остаются неподтвержденными.



Такие ракеты двухступенчатые, имеют активную головку самонаведения, включающуюся на завершающем участке траектории полета.



Новые ракеты для С-400 были приняты на вооружение российской армии в сентябре 2018 года, но их количество, вероятно, очень ограничено.



Согласно данным производителя (Алмаз-Антей), характеристики управляемых ракет 40Н6Е являются следующими:

максимальная дальность поражения аэродинамических целей — 380 км;



максимальная дальность поражения баллистических ракет средней дальности — 15 км;

минимальная дальность поражения целей — 5 км;

максимальная высота поражения целей — 30 км;

средняя скорость полета ракеты — 1190 м/с;

масса — 2600 кг.

Применение С-400 по наземным целям

Во время полномасштабного вторжения в Украину Россия массово применяет зенитные ракеты для ударов по целям на земле — в том числе комплексы С-300 и С-400.

Для этого россияне модифицировали ракеты. Вместо полуактивной головки самонаведения, нужной для поражения воздушной цели, туда монтируют спутниковый приемник — так ракета становится управляемой и летит по координатам. При этом такой удар является очень опасным, поскольку точность ракет резко падает по сравнению с выстрелами по воздушным целям.

Кроме того, траектория является баллистической, снаряд падает на цель с огромной скоростью, от пуска до попадания проходят считанные минуты, поэтому до последнего времени противовоздушная оборона Украины не могла их сбивать.

Впрочем, если из ЗРК С-300 Россия обстреливает восток и юг Украины постоянно, то применений С-400 по наземным целям до сих пор было немного.

Так, 14 января 2023 года киевляне проснулись от громких взрывов, при этом воздушную тревогу не объявляли. Тогда в Киеве был поражен объект инфраструктуры, а Генеральный штаб ВСУ заявил, что столицу атаковали 10 ракетами, выпущенными из зенитного комплекса С-400 с северного направления, вероятнее всего — из Брянской области.

Тогда военный портал Defense Express получил фото обломков ракет и определил, что были использованы ракеты 48Н6ДМ для комплексов С-400, дальность поражения которых достигает 250 км (для воздушных целей).

Пусковым районом для пуска ракет таких 48Н6ДМ из С-400 также может быть территория белорусского аэродрома Зябровка, который находится под Гомелем, всего в 20 км от границы с Украиной. Именно этот аэродром в Беларуси уже официально фигурировал как пусковой район С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области.



В Крыму комплексы С-400 являются системой части ПВО оккупированного полуострова, что подтвердили и в ГУР Минобороны Украины.

Правда ли, что сегодня в Крыму поразили также береговой комплекс Бастион — и что это такое?

Нет, эта информация не подтвердилась. Еще до заявления ГУР такое предположение распространил Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя.

Бастион (по кодификации НАТО SSC-5 Stooge) — это береговой ракетный комплекс, который изначально был предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов. На вооружении российской армии — с 2010 года.

В Крыму Россия впервые развернула несколько таких комплексов еще в марте 2014 года, в процессе захвата и оккупации полуострова.



Бастион является системой, состоящей из многих компонентов, в стандартный состав дивизиона К-300 Бастион-П входят:



4 самоходные пусковые установки на шасси ( экипаж 3 человека), каждая имеет по два транспортно-пусковых контейнера с ракетами Оникс ( они же Яхонт);



экипаж 3 человека), каждая имеет по два транспортно-пусковых контейнера с ракетами Оникс они же Яхонт); 1−2 машины боевого управления, обычно на шасси КамАЗ или автомобилей Минского завода колесных тягачей ( экипаж 4 человека в обоих случаях);

экипаж 4 человека в обоих случаях); 1 машина обеспечения боевого дежурства;

4 транспортно-зарядные машины.

Хотя гиперзвуковые Оникс — это противокорабельные ракеты, с береговых комплексов Бастион Россия наносит ими удары по наземным целям в Украине с первых месяцев полномасштабного вторжения. Впервые Минобороны РФ признало этот факт в марте 2022 года. В апреле 2022-го именно из Бастиона Россия ударила по международному аэропорту Одесса, также Одесская область подверглась аналогичным обстрелам 9 мая 2022 года.

Массированные обстрелы украинских южных портов с использованием ракет Оникс Россия ведет и летом 2023 года, обстреливая Одессу и область после выхода из Черноморской зерновой инициативы.