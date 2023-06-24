Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке, везде есть продвижение 24 июня, 19:51 Защитники Украины после боя в районе Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Защитники Украины из Восточной группировки войск в субботу, 24 июня, начали наступление на нескольких направлениях, везде есть продвижение вперед. Об этом сообщила в Telegram-канале заместительница министра обороны Анна Маляр.

По словам Маляр, речь о направлениях Орехово-Василевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки.

На Купянском, Лиманском и Марьинском направлении российские оккупанты безуспешно пытались продвинуться вперед.

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На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска страны-террориста наносили авиаудары и вели артиллерийские обстрелы.

На юге по всем направлениям наступления защитников Украины идут тяжелые бои, оккупанты находятся в обороне и всячески пытаются остановить действия Сил обороны. Маляр подчеркнула, что враг несет потери личного состава, вооружения и техники.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ за 24 июня сказано, что основные усилия российских оккупантов сосредоточены на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там произошло более десяти боестолкновений. Россияне безуспешно наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский накануне сообщил, что у Сил обороны есть «ощутимые успехи» на Таврическом направлении.

Анна Маляр ранее говорила, что основные события контрнаступления ВСУ еще впереди, а часть резервов украинской армии будет задействована позже.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

23 июня в Минобороны сообщили, что защитники Украины продолжают активное наступление. Силам обороны уже удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях, а на юге есть успешные продвижения.

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км. Освобожденная площадь на юге составляет по меньшей мере 113 км².