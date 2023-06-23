На Таврическом направлении есть «ощутимые успехи», оккупанты потеряли больше 50 единиц техники — Тарнавский 23 июня, 20:07 Танк 30-й отдельной мехиназированной бригады ВСУ ведет огонь на фронте неподалеку Бахмута, Донецкая область, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в пятницу, 23 июня, сообщил, что у Сил обороны есть «ощутимые успехи» на Таврическом направлении. Он подвел итоги суток в Telegram.

По словам Тарнавского, защитники Украины продвигаются вперед, ракетные войска и артиллерия за сутки выполнили 1344 огневых задач, уничтожена 51 единица вражеской техники, в том числе:



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три танка;

14 боевых бронемашин;

беспилотники Supercam, Орлан-10, Merlin;

две пушки 2А36 Гиацинт-Б, три пушки 2С5 Гиацинт-С;

три самоходные артиллерийские установки 2С7 Пион, две САУ 2С3 Акация;

две гаубицы 2А65 Мста-Б;

шесть складов боеприпасов россиян.

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