На Таврическом направлении есть «ощутимые успехи», оккупанты потеряли больше 50 единиц техники — Тарнавский

23 июня, 20:07
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Танк 30-й отдельной мехиназированной бригады ВСУ ведет огонь на фронте неподалеку Бахмута, Донецкая область, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Танк 30-й отдельной мехиназированной бригады ВСУ ведет огонь на фронте неподалеку Бахмута, Донецкая область, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в пятницу, 23 июня, сообщил, что у Сил обороны есть «ощутимые успехи» на Таврическом направлении. Он подвел итоги суток в Telegram.

По словам Тарнавского, защитники Украины продвигаются вперед, ракетные войска и артиллерия за сутки выполнили 1344 огневых задач, уничтожена 51 единица вражеской техники, в том числе:

Видео дня

  • три танка;
  • 14 боевых бронемашин;
  • беспилотники Supercam, Орлан-10, Merlin;
  • две пушки 2А36 Гиацинт-Б, три пушки 2С5 Гиацинт-С;
  • три самоходные артиллерийские установки 2С7 Пион, две САУ 2С3 Акация;
  • две гаубицы 2А65 Мста-Б;
  • шесть складов боеприпасов россиян.

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Наступление Контрнаступление Война России против Украины российские потери Александр Тарнавский силы обороны

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