На Таврическом направлении есть «ощутимые успехи», оккупанты потеряли больше 50 единиц техники — Тарнавский
Танк 30-й отдельной мехиназированной бригады ВСУ ведет огонь на фронте неподалеку Бахмута, Донецкая область, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в пятницу, 23 июня, сообщил, что у Сил обороны есть «ощутимые успехи» на Таврическом направлении. Он подвел итоги суток в Telegram.
По словам Тарнавского, защитники Украины продвигаются вперед, ракетные войска и артиллерия за сутки выполнили 1344 огневых задач, уничтожена 51 единица вражеской техники, в том числе:
- три танка;
- 14 боевых бронемашин;
- беспилотники Supercam, Орлан-10, Merlin;
- две пушки 2А36 Гиацинт-Б, три пушки 2С5 Гиацинт-С;
- три самоходные артиллерийские установки 2С7 Пион, две САУ 2С3 Акация;
- две гаубицы 2А65 Мста-Б;
- шесть складов боеприпасов россиян.
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