ВСУ освободили Пятихатки в Запорожской области — Минобороны

19 июня, 08:20
Поделиться:
Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила в понедельник, 19 июня, освобождение украинскими военными села Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов. Кроме Пятихаток, это:

Видео дня

  • Новодаровка
  • Левадное
  • Сторожевое
  • Макаровка
  • Благодатное
  • Лобковое
  • Нескучное

«В целом подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км²», — заявила Маляр.

Deep State
Фото: Deep State

Также она рассказала, что на востоке россияне пытались остановить продвижение украинских войск на Бахмутском направлении, перебросив туда дополнительные подразделения и увеличив количество обстрелов. На Лимано-Купьянском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где оккупанты наступали, ВСУ не потеряли «ни одного метра земли».

Читайте также:
ВСУ продвигаются на четырех направлениях контрнаступления, однако могут взять оперативную паузу для пересмотра тактики

По словам Маляр, на прошлой неделе на всех направлениях Россия потеряла более 4600 военных убитыми и ранеными, еще более 80 оккупантов взяли в плен. Также Силы обороны уничтожили более 400 единиц вражеской техники.

Инфографика: NV
Инфографика: NV
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Запорожская область Юг Украины Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X