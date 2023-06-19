ВСУ освободили Пятихатки в Запорожской области — Минобороны
Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила в понедельник, 19 июня, освобождение украинскими военными села Пятихатки в Запорожской области.
Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов. Кроме Пятихаток, это:
- Новодаровка
- Левадное
- Сторожевое
- Макаровка
- Благодатное
- Лобковое
- Нескучное
«В целом подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км²», — заявила Маляр.
Также она рассказала, что на востоке россияне пытались остановить продвижение украинских войск на Бахмутском направлении, перебросив туда дополнительные подразделения и увеличив количество обстрелов. На Лимано-Купьянском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где оккупанты наступали, ВСУ не потеряли «ни одного метра земли».
По словам Маляр, на прошлой неделе на всех направлениях Россия потеряла более 4600 военных убитыми и ранеными, еще более 80 оккупантов взяли в плен. Также Силы обороны уничтожили более 400 единиц вражеской техники.