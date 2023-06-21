«Каждый метр бесценен». Боец ВСУ рассказал о продвижении украинских военных под Авдеевкой 21 июня, 16:15 Украинские военные готовятся стрелять из гаубицы М-119 возле линии фронта в Донецкой области, 19 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Аэроразведчик 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Андрей Серган с позывным Хохол в интервью Radio NV рассказал о продвижении украинских военных под Авдеевкой.

«Там есть несколько подразделений, у нас произошло, например, продвижение на 100 метров, на 700 метров предварительно на разных направлениях по линии. И одновременно должны понимать, что каждые 50−100 метров — это бесценное продвижение, потому что по факту происходит под эти потери людей, техники и всего остального. И если продвижение происходит без потерь, то это вообще праздник. Каждый метр бесценен. Поэтому кажется, на карте Украины один километр — это ничто, а по факту это очень большая работа проделана, которая сделана различными подразделениями», — заявил Серган в эфире Radio NV.

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Военный отметил, что давление на россиян сейчас происходит по всей линии фронта.

Он напомнил, что линия обороны оккупантов под Донецком закреплена с 2014 года и подчеркнул, что город играет важную роль для репутации российского диктатора Владимира Путина, поэтому оккупанты «будут стоять за Донецкое направление, имею в виду окрестности Донецка, довольно плотно».

«Мы стоим вплотную к окружной Донецка, поэтому говорить, что они будут там где-то нам ослаблять и давать возможность продвигаться вперед, — мы выгрызаем, ребята реально выгрызают эту победу, теряя свои конечности, руки, ноги, глаза, вспоротые животы и все остальное. И это цена того продвижения. Поэтому я ничего не буду говорить о том, когда мы возьмем Донецк. Еще раз говорю, ресурсы решают все. На каждый их снаряд у нас должно быть 10 снарядов, пока этого я не вижу», — сказал Серган.

Согласно сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 20 июня, основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки там произошло 35 боевых столкновений.

Силы обороны наступают на нескольких направлениях, а также ведут оборону. 21 июня в Генштабе рассказали, что продолжается наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях — бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. На востоке продолжают сдерживать наступление оккупантов и имеют частичный успех под Лиманом.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

Новодаровка,

Левадное,

Сторожевое,

Макаровка,

Благодатное,

Лобково,

Нескучное,

Пятихатки

Подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км². Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не имеют потерянных позиций, только освобожденные.