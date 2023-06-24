Силы обороны подтвердили освобождение территорий в Донецкой области, оккупированных в 2014 году

24 июня, 16:28
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Защитники Украины ведут огонь на позициях в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Защитники Украины ведут огонь на позициях в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в субботу, 24 июня, подтвердил, что защитники Украины освободили несколько позиций под Красногоровкой Донецкой области, оккупированные в 2014 году.

«Новость опоздала на неделю. Здесь понятны определенные тактические соображения. Действительно, под Красногоровкой завладели несколькими позициями в результате хорошо подготовленного штурма. Были и имитации действий, поддержка артиллерии и тяжелой техники. Провели разминирование определенных участков», — рассказал Шершень в эфире телемарафона.

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Позже эту информацию подтвердил у себя в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

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По словам спикера, штурмовые подразделения защитников Украины неожиданно для врага продвинулись вперед. Российские оккупанты в течение последней недели безуспешно пытаются выбить Силы обороны с этих позиций, ежедневно проводят штурмы и тяжелые обстрелы.

Шершень отметил, что успехи наступления защитников Украины «ощутимые», но о результатах рассказывать рано.

«Это яркий пример локального успеха, который получил символическое значение», — подчеркнул он.

Генерал Тарнавский накануне сообщил, что у Сил обороны есть «ощутимые успехи» на Таврическом направлении.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

23 июня в Минобороны сообщили, что защитники Украины продолжают активное наступление. Силам обороны уже удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях, а на юге есть успешные продвижения.

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За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км. Освобожденная площадь на юге составляет 113 км².

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины силы обороны

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