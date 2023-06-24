«Фронт рушится». Командир РДК призвал к «активным действиям» из-за «бунта» Пригожина 24 июня, 17:21 Командир РДК Денис Никитин (Фото:скриншот видео / Русский Добровольческий Корпус / Telegram)

Командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин в субботу, 24 июня, призвал сторонников к «активным действиям» на фоне вооруженного конфликта так называемой ЧВК Вагнера и министерства обороны страны-агрессора России.

В Telegram-канале РДК опубликовано обращение Никитина, в котором он говорит, что «новое смутное время настало», российский диктатор Путин «готов убивать население уже русских городов», а «фронт начинает рушиться».



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«Деморализованные и лишенные управления солдаты армии РФ просто оставляют свои позиции. В районе Бахмута и на Запорожском направлении бойцы ВСУ продвигаются, не встречая сопротивления», — заявил командир РДК.

По словам Никитина, у российских добровольцев и их сторонников «появился уникальный шанс определить свою судьбу и судьбу нашей родины».

Легион Свобода России, который вместе с РДК участвовал в рейдах на российской территории, обратился к солдатам и офицерам страны-агрессора и призвал «развернуть оружие на башни Кремля и не дать междоусобицам утопить Россию в крови».

Беларусский полк Калиновского, который защищает Украину от полномасштабной российской агрессии, обратился к беларусским военным и призвал их не участвовать во внутреннем конфликте России. Бойцы отметили, что им будут нужны люди, которые будут готовы «контролировать свою территорию и поддерживать порядок», и попросили «ждать сигнала».



«Время свободы приближается», — заявили в полку.



23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

По состоянию на 24 июня, по данным СМИ, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».