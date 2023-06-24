«Меняют всю картину». Политические последствия наступления ВСУ могут сильнее ударить по РФ, чем освобождение территорий — Фейгин 24 июня, 07:30 Красная площадь, Москва (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Наступление Вооруженных сил Украины уже создает в России новый «моральный климат», который может повлиять на ситуацию в РФ даже в большей степени, чем динамика продвижения ВСУ.

Такое мнение в интервью NV высказал Марк Фейгин, экс-депутат Госдумы РФ, изгнанный из профессии и из России московский адвокат, который сейчас известен в роли популярного видеоблогера.



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На вопрос о том, могут ли летние и осенние события на фронте «подтолкнуть» войну к определенному результату, Фейгин ответил: «Да, безусловно. Понимаете, это ж не работает чисто арифметически: мы захватили какую-то часть территорий или наоборот, потеряем какую-то территорию, а еще много остается, есть время и запас. Нет, это могут быть политические последствия, что ведут к принятию решений, которые вообще меняют всю картину».

По словам Фейгина, несмотря на то, что Минобороны РФ отрицает любые перспективы контрнаступления Украины, оно продолжается. «Тяжело, да, но оно по-другому и не могло быть, — российская армия подготовилась. Сейчас россияне потеряли, по-моему, 200 квадратных километров территорий. Так это ж как, это ж не сами они оставили, а тоже несут потери и так далее, — напомнил экс-депутат Госдумы РФ. — Создается другой моральный климат. Еще неизвестно, что дальше будет до конца июня, в начале июля. Пока это открытый вопрос».

Марк Фейгин также считает, что рейды проукраинских добровольцев из Российского добровольческого корпуса (РДК) в Белгородскую область имели не столько военный, сколько политический эффект.

«Благодаря им в РФ поняли, что война может прийти на территорию России. Второе — ее могут вести сами русские. Это сильное изменение в представлении о том, что можно, а что нельзя, что эффективно, а что — нет. И тезис о том, что мирный протест эффективен, куда-то улетучился. Всем стало понятно: единственное, чего власть реально боится и с чем в принципе в пределе не может справиться — это вот это самое военное сопротивление, которая перерастает в революцию", — резюмировал Фегин.

Интервью было записано еще до событий 23 июня в РФ, когда ФСБ России открыла уголовное дело против главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, обвинив его в призывах к «вооруженному гражданскому конфликту».