ВСУ остановили наступление россиян под Купянском и Лиманом, имеют успех на южном фронте
Украинский военный в Донецкой области, 12 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Украинские военные имеют успех на двух направлениях на юге и остановили наступление россиян на Лиманском и Купянском.
Об этом сообщили замминистра обороны Анна Маляр и спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в пятницу, 23 июня.
Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
«На направлениях Новоданиловка — Роботино и Малая Токмачка — Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — рассказал Ковалев.
В то же время ВСУ сдерживают наступление оккупантов на трех направлениях, где, по словам Ковалева, идут особенно тяжелые бои. Это:
- Лиманский (в районе Белогоровки Луганской области);
- Авдеевский (возле Северного и Авдеевки Донецкой области);
- Марьинский (в районах Марьинки и Победы Донецкой области).
Контрнаступление ВСУ — что известно
За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км. Освобожденная площадь на юге составляет 113 км².
В Минобороны говорили, что Лиманское и Купянское направление для врага являются основным. Россия подтянула туда свои силы и активно наступает, пытаясь перехватить инициативу у защитников Украины.
В Генштабе утром 22 июня сообщили, что Силы обороны продолжают контрнаступление на трех направлениях — Мелитопольском, Бердянском и Лиманском.