ВСУ остановили наступление россиян под Купянском и Лиманом, имеют успех на южном фронте 23 июня, 09:16 Украинский военный в Донецкой области, 12 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные имеют успех на двух направлениях на юге и остановили наступление россиян на Лиманском и Купянском.

Об этом сообщили замминистра обороны Анна Маляр и спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в пятницу, 23 июня.

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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«На направлениях Новоданиловка — Роботино и Малая Токмачка — Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — рассказал Ковалев.

В то же время ВСУ сдерживают наступление оккупантов на трех направлениях, где, по словам Ковалева, идут особенно тяжелые бои. Это:

Лиманский ( в районе Белогоровки Луганской области);

в районе Белогоровки Луганской области); Авдеевский ( возле Северного и Авдеевки Донецкой области);



возле Северного и Авдеевки Донецкой области); Марьинский ( в районах Марьинки и Победы Донецкой области).

Контрнаступление ВСУ — что известно

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км. Освобожденная площадь на юге составляет 113 км².



В Минобороны говорили, что Лиманское и Купянское направление для врага являются основным. Россия подтянула туда свои силы и активно наступает, пытаясь перехватить инициативу у защитников Украины.



В Генштабе утром 22 июня сообщили, что Силы обороны продолжают контрнаступление на трех направлениях — Мелитопольском, Бердянском и Лиманском.