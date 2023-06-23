«Главный удар еще впереди». Часть резервов ВСУ во время контрнаступления будет задействована позже — Маляр

23 июня, 10:53
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В Минобороны заявили, что основные события контрнаступления ВСУ еще впереди (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Минобороны заявили, что основные события контрнаступления ВСУ еще впереди (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Основные события контрнаступления ВСУ еще впереди, а часть резервов украинской армии будет задействована позже.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального марафона.

«Действительно, у нас еще основные события впереди. И главный удар еще впереди. Действительно, часть резервов — это поэтапные вещи — будет задействована позже», — отметила она.

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Маляр добавила, что все движется за планом, и не нужно ожидать, что наступление — это что-то быстрое.

«Общее заминированные на юге тормозит темп освобождения территорий, но ежедневно у нас есть продвижение. Это постепенно, но наши закрепляются на рубежах и продвигаются уверенно», — добавила замминистра обороны.

Маляр подчеркнула, что у российских оккупантов наблюдается паника, они бросают все свои силы на юг и восток с других направлений. Враг также несет большие потери.

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«Они перебрасывают уже целыми подразделениями и стягивают наиболее мощные. То есть они десантно-штурмовые подразделения бросают и на юг, и на восток. Поверьте, им очень тяжело обороняться сейчас», — резюмировала она.

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия. ВСУ уже удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях, а на Юге имеют успешные продвижения.

В начале июня ВСУ начали контрнаступление.

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Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов.

Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр

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