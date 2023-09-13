В ВСУ подтвердили успешные удары по Корабельной бухте в Севастополе 13 сентября, 13:10 В ночь на 13 сентября на морском заводе Севастополя прогремели взрывы на морском заводе (Фото:Цаплиенко_Ukraine Fights/Telegram)

В Вооруженных силах Украины подтвердили атаку на оккупированный Севастополь, в результате которой были повреждены большой десантный корабль и подводная лодка.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

«Утром 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по средствам ВМС [Военно-морских сил] и портовой инфраструктуре оккупантов в Корабельной бухте временно оккупированного Севастополя», — говорится в посте в Telegram.

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Ранее поражение двух кораблей — подводной лодки Ростов-на-Дону и большого десантного корабля Минск — подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Инфографика: NV

В ночь на 13 сентября появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в Севастополе. Оккупанты перекрыли Крымский мост. Утром Минобороны России заявило об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте». А также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

На фоне этих сообщений командующий воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал фото ночных взрывов в Крыму и поблагодарил пилотов за «отличную боевую работу».

