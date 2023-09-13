Украина поразила российскую подлодку и корабль в Севастополе ракетами Storm Shadow — Sky News 13 сентября, 16:28 В Севастополе в ночь на 13 сентября прогремели взрывы (Фото:Соцсети/Telegram)

Украина в ночь на среду, 13 сентября, атаковала Севастополь и поразила российские подлодку и корабль с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает Sky News со ссылкой на украинский и западный источники.

«Это была Storm Shadow», — сообщил один из источников.

Министерство обороны Великобритании пока не дало комментариев, однако украинскую атаку на оккупационные корабли прокомментировал глава британского Королевского флота адмирал Бен Ки.

Видео дня

Он подчеркнул, что украинцы «демонстрируют, что можно сделать с помощью инновационного мыслительных процессов и готовности пойти на риск».

Инфографика: NV

Это первая известная успешная атака на российскую подводную лодку за всю войну, пишет Sky News.

В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, Крымский мост был перекрыт.

Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

OSINT-аналитики предполагали, что в результате удара по судоремонтному заводу Украина могла поразить российскую субмарину класса Kilo и десантный корабль Ropucha.

Поражение двух кораблей — подводной лодки Ростов-на-Дону и большого десантного корабля Минск — подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.