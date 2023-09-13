Украина поразила российскую подлодку и корабль в Севастополе ракетами Storm Shadow — Sky News

13 сентября, 16:28
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В Севастополе в ночь на 13 сентября прогремели взрывы (Фото:Соцсети/Telegram)

В Севастополе в ночь на 13 сентября прогремели взрывы (Фото:Соцсети/Telegram)

Украина в ночь на среду, 13 сентября, атаковала Севастополь и поразила российские подлодку и корабль с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает Sky News со ссылкой на украинский и западный источники.

«Это была Storm Shadow», — сообщил один из источников.

Министерство обороны Великобритании пока не дало комментариев, однако украинскую атаку на оккупационные корабли прокомментировал глава британского Королевского флота адмирал Бен Ки.

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Он подчеркнул, что украинцы «демонстрируют, что можно сделать с помощью инновационного мыслительных процессов и готовности пойти на риск».

Инфографика: NV

Это первая известная успешная атака на российскую подводную лодку за всю войну, пишет Sky News.

В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, Крымский мост был перекрыт.

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Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

OSINT-аналитики предполагали, что в результате удара по судоремонтному заводу Украина могла поразить российскую субмарину класса Kilo и десантный корабль Ropucha.

Поражение двух кораблей — подводной лодки Ростов-на-Дону и большого десантного корабля Минск — подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Севастополь Корабль Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракеты Война России против Украины Storm Shadow

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