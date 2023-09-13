Потери России в войне против Украины превысили 270 тысяч военных — Генштаб 13 сентября, 08:54 Ликвидированный в Украине российский военный (Фото:Александр Ратушняк/Рейтер)

В Украине за минувшие сутки уничтожили 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 270 350 военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 13 сентября, потери РФ составляют:

личного состава — 270 350 ( +590) чел,

+590) чел, танков — 4584 ( +16) ед,

+16) ед, боевых бронированных машин — 8792 ( +14) ед,

+14) ед, артиллерийских систем — 5902 ( +30) ед,

+30) ед, РСЗО — 766 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 517 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4650 ( +5),

+5), крылатых ракет — 1455 ( +0),

+0), кораблей / катеров — 19 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8444 ( +31) ед,

+31) ед, специальной техники — 884 ( +3).

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Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в России и временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.

