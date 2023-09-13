Потери России в войне против Украины превысили 270 тысяч военных — Генштаб
Ликвидированный в Украине российский военный (Фото:Александр Ратушняк/Рейтер)
В Украине за минувшие сутки уничтожили 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 270 350 военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 13 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — 270 350 (+590) чел,
- танков — 4584 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 8792 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 5902 (+30) ед,
- РСЗО — 766 (+2) ед,
- средств ПВО — 517 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4650 (+5),
- крылатых ракет — 1455 (+0),
- кораблей / катеров — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8444 (+31) ед,
- специальной техники — 884 (+3).
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в России и временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.