Потери России в войне против Украины превысили 270 тысяч военных — Генштаб

13 сентября, 08:54
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Ликвидированный в Украине российский военный (Фото:Александр Ратушняк/Рейтер)

Ликвидированный в Украине российский военный (Фото:Александр Ратушняк/Рейтер)

В Украине за минувшие сутки уничтожили 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 270 350 военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 13 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — 270 350 (+590) чел,
  • танков — 4584 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин — 8792 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 5902 (+30) ед,
  • РСЗО — 766 (+2) ед,
  • средств ПВО — 517 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4650 (+5),
  • крылатых ракет — 1455 (+0),
  • кораблей / катеров — 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8444 (+31) ед,
  • специальной техники — 884 (+3).

Видео дня

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в России и временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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