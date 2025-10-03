В Полтавской области под удар РФ попали объекты газодобычи ДТЭК, они остановили работу

Россия ударила по газодобывающей инфраструктуре ДТЭК в Полтавской области, 3 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Полтавщины)

В Полтавской области российская армия ночью 3 октября атаковала объекты газодобычи ДТЭК, в результате чего их работа остановлена.

Об этом компания сообщает в Telegram.

«Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нефтегаз дронами и ракетами. В результате атаки работа ряда объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена», — сказано в сообщении.

Минэнерго Украины писало, что россияне ночью массированно ударили по газотранспортной инфраструктуре в нескольких областях Украины. Сейчас на местах обстрелов работают спасатели и энергетики.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в целом РФ атаковала Украину 416 средствами поражения, в том числе 35 ракетами. ПВО сбила 320 целей. Основным направлением удара были, по данным Воздушных сил, объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях. Также последствия фиксируют в Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

В Полтавской ОВА подтверждали, что российская армия ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по энергетике региона. Фиксируются попадания ракет, дронов и обломков сбитых целей на разных локациях.