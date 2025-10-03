Комбинированный удар по Украине. РФ атаковала дронами и ракетами, ПВО обезвредила 320 из 416 целей

Последствия атаки российских БпЛА на сельхозпредприятие в Харьковской области, 3 октября, 2025 год (Фото: ГСЧС Харьковщины / Telegram)

В ночь на пятницу 3 октября войска страны-агрессора РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования, в общем — 416 средств воздушного нападения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

Отмечается, что Украинская ПВО обезвредила 320 из 416 российских целей. В частности, были ликвидированы 303 из 381 беспилотника, а также 17 из 35 ракет.

Реклама

Фото: Воздушные Силы ВС Украины / Telegram

В результате атаки РФ зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков — на шести.

«Основное направление удара — объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области», — говорится в сообщении.

В Харьковской области из-за атаки РФ погибли 13 тысяч свиней, пострадал сотрудник сельхозпредприятия.

В Полтавской области во время ликвидации последствий обстрела спасатели попали под повторный ракетный удар, сообщили в ГСЧС Украины. В результате атаки чрезвычайники не пострадали. Поврежден пожарный автомобиль.

Как сообщили в ДТЭК, в результате вражеской атаки работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области остановлена.