«Государство Россия исчезает». Частные армии РФ отправляют воинов в мясорубку ради болезненных фантазий Путина — интервью с Казанским 15 ноября, 15:58 Эксклюзив НВ Украинские солдаты стреляют на передовой из танка Т80, который был захвачен у россиян еще в начале вторжения. Бахмут, Донецкая область. 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Частные армии РФ отправляют воинов в бессмысленную «мясорубку» в Донецкой области ради болезненных фантазий диктатора Владимира Путина, считает блогер, журналист Денис Казанский.

В интервью Радио НВ он рассказал, что изменилось на донецком направлении после того, как ВСУ оттеснили армию РФ с правобережья Херсонской области, и почему Россия — исчезающее государство.

Видео дня

— Что сейчас происходит на Донбассе? Есть ли признаки подготовки какой-то новой волны наступления после подкормки теми, кого перебросили с правобережья Херсонщины?

— Такие военные вопросы лучше комментировать уже будут военные или военные аналитики. Я могу сказать о том, что мы уже видели на это время. Там уже достаточно длительное время российские войска пытаются наступать на угледарском и бахмутском направлениях.

Они бьются лобовыми атаками в Бахмут уже восемь месяцев. И мы видим, что никаких успехов они не добились. Единственный результат всех их длительных потуг — это уничтожение города Бахмут. То есть они реально безжалостно просто уничтожают этот город, бьют по памятникам архитектуры, по жилым домам, убивают гражданское население, которого там осталось немного, но они добивают оставшихся.

Их цель, как в Мариуполе, — захватить руины. Не будет жизни, не останется никакой цивилизации, зато можно будет в эти руины воткнуть российский флажок и показать, какие они «крутые».

Поскольку атакуют вагнеровцы на том направлении, их никто не жалеет. Там уже такое безумное количество погибших, наверное, уже идет на тысячи. Есть очень много материалов, фото и видео с коптеров, в частности, как десятками лежат эти российские воины, в поле убитые, их там никто не забирает. И это фактически такая тактика России в Бахмуте.

На угледарском направлении ситуация несколько иная. Там нет таких больших населённых пунктов. Они очень долго штурмовали село Павловка, захватили его, полностью уничтожили почти. И только при штурме этого села погибли несколько сотен человек. В этом отношении даже был бунт у российских военных. Недавно военные из Приморья, из Владивостока, написали письмо губернатору этого Приморского края с жалобой на командиров, что командиры не жалеют их, бросают в лобовые атаки, где они массово погибают. Они написали, что погибло триста, затем была информация о 500 российских военных. Это только при штурме одного села. И они его захватили, но захватили развалины.

Дальше ситуация патовая. Потому что Угледар, где стоят наши военные, выше. Он стоит на такой высоте, эта Павловка из него простреливается. Теперь почти все российские военные в Павловке-то стоят, но их просто сверху постоянно накрывают наши войска. Россияне там продолжают нести огромные потери. То есть это такая бессмысленная абсолютно мясорубка, смысл которой, наверное, уже вообще никто не может объяснить даже в самой России.

[Продолжается] уничтожение российских граждан, мобилизованных, которых убивают ради того, что у Путина есть какие-то имперские амбиции: он себя представляет неким царем Петром I, возвращающим русские земли. И ради этих болезненных фантазий просто ежедневно гибнут сотни россиян.

— Мы видим, что не только россиян. В Украине погиб 23-летний студент из Замбии, ранее осужденный в России к лишению свободы. И он очутился на линии фронта. Как такое происходит? Это пригожинская модель?

— Да. Фактически в России (об этом многие сейчас пишут российские эксперты) исчезло государство. Российская пропаганда очень критиковала Украину, за то, что у нас здесь создавались добробаты в 2014 году на деньги олигархов, что это такие частные армии, которые не подчинены единому командованию. Сейчас ситуация поменялась на 180 градусов.

То есть, в Украине все абсолютно централизовано, дисциплинировано, никаких частных армий нет, а в России наоборот — появляются такие олигархи типа [Евгения] Пригожина, которые создают частные армии, для которых не писан никакой закон. Они набирают неизвестно как, по каким правилам, из тюрем забирают людей, осужденных в том числе за тяжкие преступления, их отправляют на фронт в эту мясорубку. И в частности, среди них был этот африканский студент, который тоже погиб в одной из этих бессмысленных лобовых атак, которые постоянно [группа] Вагнера пытается совершать.

Мы видим, что в России эти «вагнеровцы» сами казнят уже своих же военных, которых они считают изменниками. Показательно снимают на видео, как забивают кувалдой. Ни один российский правоохранительный орган на это не реагирует. Практически это исчезновение государства в России. Наступает абсолютная смута, когда Россия просто распадается на такие частные структуры.

Есть некий условный [Рамзан] Кадыров со своими военными, который тоже на особом положении, не подчиняющийся общей вертикали, есть Пригожин. Сейчас создаются другие подобные формирования. Я думаю, что это для России закончится очень плохо.

— А что происходит с донбасскими гауляйтерами и чиновниками оккупации? Там как-то восприняли особенно новости о судьбе Стремоусова в частности?

— Дело в том, что Стремоусов далеко не первый. Я думаю, что там все это очень хорошо понимают. У оставшихся на Донбассе гауляйтеров давно уже нет никаких иллюзий.

Те, кто сейчас являются гауляйтерами, очень обученные. Они, как мы видим, никогда не делают никаких лишних заявлений, работают только по методичкам, потому что хорошо знают, чем закончится ситуация, когда они начинают заниматься самодеятельностью. Например, Пасечник: когда он делал последнее заявление? Где вы его видели? Нет, он сидит. Это такая серость, кабинетный червь, который является чисто исполнителем.

— Вроде убили в Кадиевке архимандрита УПЦ МП. Что это может быть?

— У меня нет инсайдерской информации, но, вероятнее всего, это может быть просто криминал. На эти территории, просто представьте себе, отправляют вооруженных преступников со всей России — людей осужденных за тяжкие преступления, сидевших по 20 лет людей, за изнасилование, за разбой, за групповые убийства. Сейчас этим людям отдали оружие и насытили ими Донбасс.

Догадайтесь с трех раз, каков будет результат? Конечно, это будет всплеск криминала. Для этих людей нет законов, в принципе их нет на этой территории. У этих людей есть оружие, есть вседозволенность. А у местного населения нет ни шанса куда-то пожаловаться и отстоять свои права и свою безопасность. И потому мы это видим.

До этого появлялась информация о том, что в Мариуполе была серия изнасилований и убийств женщин. И эта информация только по телеграм-каналам проходила, ее официально не подтверждали, как и об этом священнике. Там происходит, я думаю, сейчас очень много зла, криминала, убийств. Просто, как и на всех оккупированных территориях, мы об этом узнаем только после освобождения. А пока они оккупированы, там определенный вакуум.

— Как живет сейчас Донецк? В России уже начинается иногда даже паника в Белгородской и Курской областях, российские телеграм-каналы уже запугивают, что на них пойдут ВСУ. Украине чужих земель не нужно, но то, что точно наша земля, — Донецк и Луганск. И Украина уже осуществила, можно сказать, третью волну деоккупации. Как воспринимают эти события?

— На этих территориях фактически вся оккупационная администрация закостенелая, существует там уже много лет. Поэтому там, возможно, получше в том плане, что [процессы] более отлажены, отработаны, чем на недавно захваченных территориях, где полностью анархия и хаос.

С другой стороны, там уже зачищено все, что могло быть зачищено. Я имею в виду, из каких-то оппозиционных движений, образований, каких-то проукраинских граждан. Они абсолютно все уже затерроризированы до такого состояния, что не могут никак себя проявить, ни на что влиять.

— А насчет боевых действий, которые придут к ним?

— Во-первых, они пока не пришли, сейчас нет предмета обсуждения.

Могу сказать о социальной, экономической ситуации. Эта ситуация там, конечно, очень плохая.

Например, мы сейчас много говорим о том, что нет отопления и воды, света, газа на недавно захваченных территориях, таких как Мариуполь, Северодонецк, которые были очень разрушены. Но и в Донецке не работает где-то треть котельных, нет до сих пор отопления. Хотя в Донецке не было боевых действий. И это нельзя объяснить какими-то поражениями инфраструктуры.

Происходит развал коммунальной сферы, в частности в результате мобилизации, когда выгребли всех мужчин, некому было работать. У них не хватает воды, чтобы восполнить эти системы отопления. Люди из-за того, что нет [проточной] воды, сливают воду из [радиаторов], соответственно нет давления [в системе]. То есть, происходит коммунальный коллапс, который является следствием не войны, а этого плохого российского управления.