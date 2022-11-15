Россия перешла к оборонительному характеру ведения войны в Украине после бегства ее войск из Херсона — Reuters 15 ноября, 14:31 ВСУ выбили войска РФ с правого берега Херсонской области, оккупанты были вынуждены бежать из Херсона (Фото:Kirill Braga/Reuters)

Войска РФ заняли оборонительные позиции после бегства с правого берега Херсонской области, пишет Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника, знакомого с ситуацией.

«Очевидно, что на данный момент российская оккупация Украины является оборонительной операцией», — отметил он.

Собеседник издания также оценил выход российских оккупантов из Херсона, назвав этот процесс «относительно упорядоченным».

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При этом он отметил, что заявления о выводе 30 тысяч оккупантов преувеличены. Чиновник оценивает количество войск РФ, покинувших Херсон, в 20 тысяч.

Он также отметил, что до конца года на поле боя не будет существенных изменений.

«Если люди ожидают развала сил с обеих сторон, то мы не видим ничего, что могло бы свидетельствовать об этом с настоящего момента и до конца года. Ни одна из сторон не находится в таком состоянии, чтобы ее силы потерпели крах», — резюмировал он.

11 ноября в результате действий ВСУ российские оккупнаты покинули Херсон и весь правый берег Херсонской обалсти.

Украинские военные продвигаются в Херсонской области и закрепляются на занятых позициях, проводятся зачистки и пополняется обменный фонд.

14 ноября в освобожденный Херсон приехал президент Украины Владимир Зеленский.

По состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

В ОК Юг сообщили, что за неделю украинские силы освободили 179 населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях.