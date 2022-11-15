«Объективно: РФ подошла к финалу». Путин будет давать заднюю, продолжаются закулисные переговоры о том, как он отступит — интервью с Огрызко 15 ноября, 12:55 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Радио НВ рассказал, что происходит в России на фоне третьего крупного поражения армии РФ в Украине — потери Херсона.



— Как можно оценивать раскол в рашистском обществе после бегства россиян из Херсона? К чему он ведет?

— Не думаю, что речь идет о серьезном расколе в российских ведущих центрах силы, элиты. [Российский диктатор Владимир] Путин достаточно силен для того, чтобы контролировать ситуацию, по меньшей мере, по состоянию на данный момент. Поэтому, мне кажется, это определенное преувеличение.

Видео дня

К сожалению, у него еще есть все необходимые инструменты для того, чтобы ситуацию контролировать, и по меньшей мере сегодня понимать, где он может что-то отпускать, что-то сдерживать, что-то добавлять и прочее.

Посмотрите, что сейчас происходит, например, между этим тандемом Пригожин-Кадыров (основатель группы Вагнера Евгений Пригожин и марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров — Ред. ) и петербургским губернатором Александром Бегловым. Разыгрывается снова для российской популяции некая мизансценка (потому что основе действия идут значительно дальше) о том, что, мол, есть одна группа, которая требует решительных действий, она борется с какими-то чиновниками, которые плохо себя ведут, чего-то не делают, которые воруют, которые не дают возможности российской армии побеждать. Это просто опять же разыграно для дураков.

Очевидно, что Путин не может, с одной стороны, дать выиграть этим двум, потому что это будет означать, что другие губернаторы очень быстро поймут простую вещь: «Если сдают таких, как я, то следующим могу быть именно я со своей областью, и потому почему я должен быть лояльным президенту?».

Если отдать победу губернаторам, тогда [развьется] другая неприятная история. Тогда получается, что все «вагнеровцы», кадыровцы ничего не стоят. Тогда вопрос в задаче: а будет ли тот же [Пригожин с группой Вагнера] и Кадыров настолько лояльны к самому президенту? Тогда это игра в то, что «давайте сегодня будем бороться против плохих чиновников». А завтра скажут, что и «вагнеровцы», к сожалению, не были настолько эффективными, или отступили кадыровцы. Одним словом: будет этакая «тягомотина». Но будет красиво смотреться снаружи.

Даже западные аналитики покупаются на такие вещи. На самом деле там ситуация гораздо глубже. И здесь нужно думать не о расколе в элитах, а о том, что делается за кулисами. Но за кулисами, по моему убеждению, о чем я говорю уже не одну неделю, идут закулисные переговоры о том, как Путин отступит. И сейчас цена вопроса в том, насколько быстро он поймет, что надо соглашаться хотя бы на что-то. Потому что потом будет еще хуже.