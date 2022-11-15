В Украине убит осужденный в РФ студент из Замбии. Лусака требует от Москвы объяснений 15 ноября, 10:51 Лемехани Натан Ньиренда был осужден в РФ к 9,5 годам тюрьмы (Фото:666_mancer/Twitter)

В Украине ликвидирован гражданин Замбии Лемехани Натан Ньиренда, который отправился на войну, чтобы не отбывать тюремный срок в РФ.

Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Как рассказали в МИД Замбии, 23-летний наемник «погиб на поле боя» 22 сентября.

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В апреле 2020 года Ньиренда был приговорен в РФ к 9,5 годам тюрьмы, а до этого изучал проектирование ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ).

За что именно был осужден африканский студент, не уточняется, однако в итоге он оказался в Украине.

«В связи с этим крайне печальным развитием событий правительство Замбии потребовало от российских властей срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых замбийский гражданин, отбывавший тюремный срок в Москве, мог быть завербован на войну в Украине и после этого погиб», — заявил министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо.

В свою очередь Николенко призвал африканские страны потребовать, чтобы РФ прекратила использовать их граждан в своих преступных целях.

«Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина», — подчеркнул он у себя в Twitter.