В Украине убит осужденный в РФ студент из Замбии. Лусака требует от Москвы объяснений

15 ноября, 10:51
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Лемехани Натан Ньиренда был осужден в РФ к 9,5 годам тюрьмы (Фото:666_mancer/Twitter)

Лемехани Натан Ньиренда был осужден в РФ к 9,5 годам тюрьмы (Фото:666_mancer/Twitter)

В Украине ликвидирован гражданин Замбии Лемехани Натан Ньиренда, который отправился на войну, чтобы не отбывать тюремный срок в РФ.

Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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В апреле 2020 года Ньиренда был приговорен в РФ к 9,5 годам тюрьмы, а до этого изучал проектирование ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ).

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За что именно был осужден африканский студент, не уточняется, однако в итоге он оказался в Украине.

«В связи с этим крайне печальным развитием событий правительство Замбии потребовало от российских властей срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых замбийский гражданин, отбывавший тюремный срок в Москве, мог быть завербован на войну в Украине и после этого погиб», — заявил министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо.

https://twitter.com/ZambiaMFAIC/status/1592125958819123201?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1592125958819123201%7Ctwgr%5Ee805c4be93a2ffd9c7e4ef30ffc0669bbac73b4d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Fnews-63630113

В свою очередь Николенко призвал африканские страны потребовать, чтобы РФ прекратила использовать их граждан в своих преступных целях.

«Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина», — подчеркнул он у себя в Twitter.

https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1592429743340949504
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Африка Студенты Война России против Украины

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