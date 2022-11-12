«И эта операция не будет успешной». Что Суровикин пообещал Путину вместо Херсона — интервью с Загороднюком о замыслах врага и возможностях ВСУ 12 ноября, 11:37 Эксклюзив НВ Андрей Загороднюк (Фото:Центр Оборонных Стратегий / Facebook)

11 ноября стало историческим днем освобождения Херсона. Город еще не полностью зачищен, но в большинстве своем российские войска покинули правобережье.

Каким будет следующий этап войны, задуманный командующим силами РФ в Украине Сергеем Суровикиным и диктатором Владимиром Путиным, а также о том, как и с помощью какого вооружения ВСУ будут освобождать остальную часть оккупированной Украины, работая и на крымском направлении, в интервью Радио НВ рассказал глава правления Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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— В России заявляли, что вывели все войска и технику с правого берега и украинцам ничего не оставили. Что вам известно, насколько много удалось взять трофеев?

— Мы отличаем то, что говорят спикеры Министерства обороны РФ, от реальности. Эти две реальности часто не имеют между собой ничего общего. Они говорят то, что должна услышать аудитория в РФ, чтобы уменьшить негативное влияние фактических событий.

Объективная действительность совсем другая. Они придумывают истории. Поэтому комментирование их заявлений, чаще всего, это бесполезное дело.

Они не могли вытащить всю технику. Это практически невозможно. Более того, между временем принятие решения, его объявления, и временем, когда они взорвали Антоновский мост, прошло очень мало времени. Нет смысла обсуждать, что за это время можно было все вытащить.

Важно понимать, что наша разведка имеет четкое видение всего движения оборудования, вооружения, военной техники, которое происходило за этот период времени, в частности за счет наших партнеров, которые постоянно наблюдают, изучают эту территорию, знают все, вплоть до каждой единицы техники.

Поэтому мы чувствуем себя абсолютно уверенно, ясно понимаем, что происходит. Имею в виду ВСУ и Силы обороны Украины.

— Насколько остра проблема минирования освобожденных городов? Была информация, что оккупанты хотели тотально заминировать Херсон.

— Конечно, она острая. Это, кстати, месседж всем нашим гражданским, возвращающимся или планирующим вернуться. Очень опасно будет в ближайшие недели по меньшей мере. Поэтому нужно быть очень аккуратными. Не следует считать, что выход на Херсон за короткий промежуток времени и город становится безопасным.

Наши ВСУ, особенно разведка, знают гораздо больше, но мы не знаем, сколько там есть групп переодетых военнослужащих, оставшихся там спецслужб.