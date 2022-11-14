«После бегства собрали из того, что есть». Оккупанты круглосуточно перебрасывают технику из Мариуполя в направлении Донецка — горсовет 14 ноября, 16:12 Российская военная техника (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

В Мариуполе фиксируют движение личного состава и артиллерии оккупантов в направлении Донецка.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Фиксируем движение техники по городу. Фактически трафик военной техники не останавливается ни днем, ни ночью. Большая колонна живой силы и легкой артиллерии проехала в направлении Донецка», – написал он.

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По его словам, по-прежнему вместе движется военная техника с отметками Z, V и кругом в треугольнике.

Андрющенко предположил, что после побега из Херсона захватчики сформировали новые части «из того, что есть».

Как сообщалось ранее, после отступления россиян из Херсона во временно захваченном Мариуполе фиксируют рост движения вражеских военных колонн как с техникой, так и с БК, а также увеличение военных РФ.