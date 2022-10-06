«Если Генштаб поставит задачу». Как быстро ВСУ вернут Луганск и Донецк под контроль Украины — военный эксперт 6 октября, 18:41 Эксклюзив НВ Донецк (Фото:Типичный Донецк via Facebook)

Военный эксперт Роман Свитан в эфире Радио НВ рассказал, когда и как Вооруженные силы Украины могут освободить Луганск и Донецк, которые находятся под российской оккупацией более восьми лет.

«Мы стоим от Донецка в трех-пяти километрах, потому в любой момент после принятия решения нашим Генштабом наши войска могут войти в Донецк, его деоккупировать», — считает Свитан.

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С Луганском ситуация немного иная, продолжил он, потому что ВСУ находятся дальше от города. Однако, убежден Свитан, и этот областной центр Украина может вернуть под свой контроль:

«Луганская область практически не укреплена. Максимум, что сейчас россияне могут сделать, это укрепить Сватово, Кременную, Рубежное. Но этот рубеж они не успевают укрепить, поэтому левый берег Северского Донца практически открыт. Заход украинских войск на левый берег, выход на оперативный простор, там бросок на несколько десятков километров и подход к Луганску с левой стороны Северского Донца. Потому и Луганск как областной центр, также может быть под ударом, если будет поставлена такого рода задача».