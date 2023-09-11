«Слишком много еврейской крови пролито в Европе». Нетаньяху предостерег хасидов от поездок в Умань 11 сентября, 10:19 Биньямин Нетаньяху (Фото:Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег граждан своей страны от поездок в Украину на Рош ха-Шана на фоне полномасштабной войны России.



Об этом сообщают The Jerusalem Post и The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, в Украине нет достаточного количества укрытий, и во время разговора с президентом Владимиром Зеленским тот заявил: Умань не может защитить такое большое количество хасидов.

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«Граждане Израиля, которые едут в Украину, должны взять на себя личную ответственность за свои поездки. Исторически сложилось так, что Бог не всегда защищал нас, особенно в Европе и Украине», — заявил Нетаньяху во время заседания правительства 10 сентября.

В то же время правительство Израиля поручило министру по делам Иерусалима и еврейской традиции Меиру Порушу разработать программу помощи израильтянам, которые едут в Умань, и выделило на нее 4 млн шекелей — это около $1 миллиона.

Ранее на фоне разговоров об ухудшении отношений между Украиной и Израилем, в частности из-за отношения к украинским беженцам, посол Евгений Корнийчук говорил, что Киев может приостановить безвиз и запретить паломничество. Он пояснил: посольство настаивает, что если Израиль по каким-то причинам не хочет выделять оружие для защиты украинских граждан, «возможно, вы хотите защитить своих».

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Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они туда съезжаются для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. До войны в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов. В прошлом году вопреки войне в Умань приехали более 23 тысяч паломников, в этом в течение 15-17 сентября планировали более 30 тысяч.