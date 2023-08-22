«Ситуация обостряется». Израиль все чаще отказывает украинцам во въезде — посольство 22 августа, 16:18 Все большему количеству украинцев отказывают во въезде в Израиль (Фото:president.gov.ua)

Во второй половине 2023 года более 2 тысячам украинцев отказали во въезде в Израиль. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле в ответ на запрос Радио Свобода во вторник, 22 августа.

По информации посольства, в 2022 году отказ во въезде получили 2705 украинских граждан, за первое полугодие 2023-го — 2037 граждан.



В посольстве заявили, что Израиль «сознательно манипулирует статистикой» и утверждает, что во въезде отказали всего 5% из 40 тысяч украинцев, которые хотели въехать в страну после начала полномасштабного вторжения России. Посольство объяснило, что из этих 40 тысяч у значительной части было право на репатриацию и израильское гражданство, поэтому им априори не могли отказать во въезде.

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По данным дипломатического представительства, отказ во въезде получают граждане Украины, у которых нет права на израильский паспорт и которые едут в страну как туристы.

«Ситуация обостряется, количество случаев отказов растет. При этом мы фиксируем грубое обращение с нашими гражданами со стороны сотрудников миграционной службы Израиля», — добавили в посольстве.

Там сообщили, что глава МВД Израиля Моше Арбель последние полгода отказывается встретиться с украинским послом, чтобы обсудить ситуацию с украинцами и высокий уровень депортаций. Посольство дважды обращалось в МИД страны и просило о консультациях по состоянию выполнения безвизового соглашения, но «все наши запросы проигнорировали».

В диппредставительстве также сказали, что вопрос о том, будет ли Украина пересматривать условия пересечения границы для граждан Израиля, сейчас рассматривает руководство страны.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук говорил, что Киев может приостановить безвизовый режим между странами в ближайшие дни. Он также отметил участившиеся случаи депортаций украинцев в Израиле.

Источник NV в окружении одного из членов Совета нацбезопасности и обороны сообщал, что СНБО планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате Рамштайн.

Он заявил, что причин для такого шага несколько. Среди них — недружественное отношение к украинцам, которые приезжают в Израиль, и прекращение действия в этой стране программы медицинского страхования для украинских беженцев. Кроме того, Тель-Авив до сих пор не хочет помогать Украине оружием. Более того, по данным источника NV, есть подозрение, что важная информация со встреч Рамштайн попадает к третьим лицам.



14 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с израильским коллегой Эли Коэном. 18 августа стало известно, что Израиль по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху продолжает социальную и медицинскую помощь вынужденным украинским переселенцам по меньшей мере до конца года.