Нетаньяху рассказал, почему Израиль не передает Украине оружие 23 июня, 08:35 Биньямин Нетаньху (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что одной из причин, почему его страна не передает оружие Украине, является опасение, что оно может попасть в Иран.

Об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post.

По словам Нетаньяху, у Израиля «особое положение», в отличие от стран Запада, потому что страна имеет «тесную военную границу с Россией».

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«Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе над Сирией. И я думаю, что важно, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана военно разместиться на нашей северной границе», — говорит он.

Также Нетаньяху опасается, что системы, которые Израиль может передать Киеву, могут попасть в руки Тегерана и «будут использованы против нас».

Он заявил, что Израиль хочет, чтобы «трагедия в Украине закончилась» и предполагает, что в будущем гипотетически его страна «сможет иметь возможность помочь положить конец этому».



16 февраля Украину посетил глава МИД Эли Коэн, став первым представителем израильского правительства, который приехал в Киев с начала полномасштабного вторжения России.

Украинские власти неоднократно говорили, что ожидают от Израиля решений по военной помощи, в частности для защиты неба. В июне в МИД заявили, что израильские военные совместно с ВСУ внедряют в Украине систему предупреждения о ракетных атаках.