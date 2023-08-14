Посол Украины об отношениях с Израилем: Беспокойство и проблемы есть, но об отмене безвиза речь не шла 14 августа, 12:27 Евгений Корнийчук (Фото:Embassy of Ukraine in the State of Israel)

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг информацию о желании Киева отменить безвизовый режим для израильтян. Однако подтвердил, что беспокойство и проблемы есть и вопрос рассматривает высшее политическое руководство.

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода в понедельник, 14 августа.



По словам Корнийчука, были разговоры только о приостановлении действия безвиза, а не разрыв межправительственного соглашения.

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«Сейчас, накануне Рош ха-Шана, снова поднялся вопрос о целесообразности отвлечения огромного количества наших госслужащих во время военных действий для обеспечения безопасности паломников. Речь не идет об отмене [безвизового режима]. Рассматривался вопрос о приостановлении. То есть межправительственное соглашение никто не собирался отменять», — заявил посол.

Он рассказал, что в этом году на празднование в Умань планируют приехать около 30 тысяч паломников из Израиля, однако Украина не может обезопасить их от российских атак из-за нехватки ПВО. Корнийчук пояснил: посольство настаивает, что если Израиль по каким-то причинам не хотите выделять оружие для защиты украинских граждан, «возможно, вы хотите защитить своих».

Вторым фактором напряженности он назвал увеличение количества украинцев, которых депортируют «без объяснения причины». Корнийчук уверяет, что над проблемами «упорно работают» и открыто говорят о них израильской стороне, ища выход из ситуации.

11 августа NV со ссылкой на источники сообщило, что СНБО планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате Рамштайн.

Среди причин собеседник назвал недружественное отношение к украинцам, которые приезжают в Израиль, и прекращение действия в этой стране программы медицинского страхования для отечественных беженцев. Также, по данным источника NV, есть подозрение, что важная информация со встреч Рамштайн попадает к третьим лицам.

В МИД заявили, что сейчас эту информацию не подтверждают.