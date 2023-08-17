Более 30 тысяч хасидов хотят приехать в Умань на празднование Рош ха-Шана 17 августа, 13:24 Хасиды во время празднования Рош ха-Шана в Умани в 2022 году (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В Умань в сентябре на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана хотят приехать более 30 тысяч паломников-хасидов — второй раз с начала развязанной Россией полномасштабной войны.

Об этом сообщила Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести.

Сейчас городские и областные власти решают вопросы безопасности, порядка въезда и регистрации, условий проживания и тому подобное. По словам мэра Умани Ирины Плетневой, обеспечить укрытиями от обстрелов россиян такое количество людей на относительно малой площади, почти невозможно.

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«Однако и центральные, и местные органы власти накопили значительный опыт организации паломничества и сумели урегулировать вопросы, которые казались неразрешимыми», — говорится в заявлении.

В этом году для хасидов в Умани создали сайт и горячую линию, через которую информируют об особенностях паломничества, правилах пребывания, а также предоставляют круглосуточную поддержку.

В прошлом году вопреки войне в Умань приехали более 23 тысяч паломников. На фоне сообщений о возможном приостановлении безвиза с Израилем посол Украины Евгений Корнийчук заявил, что обезопасить несколько десятков тысяч хасидов от российских атак будет сложно из-за нехватки ПВО. Дипломат пояснил: посольство настаивает, что если Израиль по каким-то причинам не хочет выделять оружие для защиты украинских граждан, «возможно, вы хотите защитить своих».

Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани — место паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. До войны в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов.

