В Умани с понедельника вводят особый режим на период празднования Рош ха-Шана — мэр города 8 сентября, 15:44 Хасиды на улице Умани неподалеку от могилы цадика Нахмана, 25 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В Умани будет введен особый режим на период с 11 по 21 сентября, во время которого паломники-хасиды празднуют Рош ха-Шан.

Об этом сообщила мэр Умани Ирина Плетнева в Facebook.

Мэр напомнила, что особый режим в Умани будет действовать с 11 по 21 сентября. Он касается въезда и выезда, передвижения граждан в связи с празднованием Рош ха-Шана.

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«Обеспечивается движение транспортных средств с усиленным контрольно-пропускным режимом въезд с а/д М-05 Киев-Одесса в город Умань, на улице Освободителей для въезда ТОЛЬКО паломников-хасидов», — говорится в сообщении.

Мэр просит жителей быть толерантными и с пониманием отнестись к ситуации.

В 2022 году вопреки войне в Умань приехали более 23 тысяч паломников.

На фоне сообщений о возможном приостановлении безвиза с Израилем посол Украины Евгений Корнийчук заявил, что обезопасить несколько десятков тысяч хасидов от российских атак будет сложно из-за нехватки ПВО.

Дипломат пояснил: посольство настаивает, что если Израиль по каким-то причинам не хочет выделять оружие для защиты украинских граждан, «возможно, хочет защитить своих».

Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани — место паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. До полномасштабного вторжения России в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов.