Зеленский провел телефонный разговор с Нетаньяху 7 сентября, 21:08 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В четверг, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Важно, что Израиль поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашего государства», — отметил глава государства.

Президент добавил, что они обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии вторжению страны-агрессора России.

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Зеленский также поднял вопрос увеличения количества отказов украинским гражданам во въезде в Израиль, несмотря на условия действия безвизового режима между двумя странами. Президент подчеркнул, что эту ситуацию нужно исправить.

Глава государства добавил, что учитывая приближение еврейского Нового года — Рош ха-Шана — и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань, они обсудили вопросы безопасности и реагирования на возможные атаки РФ ракетами и иранскими дронами.

6 сентября издание The Times of Israel сообщало, что Зеленский и Нетаньяху на этой неделе планируют телефонный разговор, чтобы снять накопившиеся проблемы во взаимоотношениях между странами.

22 августа посольство Украины в Израиле в ответ на запрос Радио Свобода сообщило, что во второй половине 2023 года более 2 тысячам украинцев отказали во въезде в Израиль.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук говорил, что Киев может приостановить безвизовый режим между странами в ближайшие дни. Он также упомянул об участившихся случаях депортаций украинцев из Израиля.

Источник NV в окружении одного из членов Совета нацбезопасности и обороны сообщал, что СНБО планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате Рамштайн.

Он заявил, что причин для такого шага несколько. Среди них — недружественное отношение к украинцам, которые приезжают в Израиль, и прекращение действия в этой стране программы медицинского страхования для украинских беженцев. Кроме того, Тель-Авив до сих пор не хочет помогать Украине оружием. Также, по данным источника NV, есть подозрение, что важная информация со встреч Рамштайна попадает к третьим лицам.

14 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с израильским коллегой Эли Коэном. 18 августа стало известно, что Израиль по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху продолжает социальную и медицинскую помощь вынужденным украинским переселенцам как минимум до конца года.