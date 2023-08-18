Израиль продлил льготы на оказание социальной и медицинской помощи украинским беженцам 18 августа, 13:09 Израиль (Фото:edu_castro27/pixabay)

Израиль по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху продолжает оказание социальной и медицинской помощи украинским беженцам, по меньшей мере, до конца года.

Об этом израильское правительство заявило в пятницу, 18 августа, сообщает The Times of Israel .

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с израильским коллегой Эли Коэном.

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Коэн заверил Кулебу, что медицинское страхование для украинцев в Израиле сохранится, и проблема будет решена.

Ранее источник NV в окружении одного из членов Совета нацбезопасности и обороны сообщил, что СНБО планирует упразднить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате Рамштайн.

Он заявил, что причин для такого шага несколько. Среди них — недружеское отношение к приезжающим в Израиль украинцам и прекращение действия в этой стране программы медицинского страхования для украинских беженцев. Кроме того, Тель-Авив по-прежнему не хочет помогать Украине оружием. Более того, по данным источника NV, есть подозрение, что важная информация из встреч Рамштайн попадает к третьим лицам.

Недавно Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле официально призвал власти этой страны пересмотреть решение о прекращении действия медстрахования для украинских беженцев.

Корнийчук позже опроверг информацию о желании Киева отменить безвизовый режим для израильтян. Однако подтвердил, что беспокойство и проблемы есть и вопрос рассматривает высшее политическое руководство.