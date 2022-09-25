Хасиды в Умани. В город прибыли уже более 23 тысяч паломников 25 сентября, 12:01 Паломники в Умани (Фото:Объединенная еврейская община/Telegram)

По состоянию на утро воскресенья, 25 сентября, в Умань на ежегодное паломничество приехало уже более 23 тысяч паломников. С 25 по 27 сентября они празднуют Рош ха-Шана на могиле цадика Нахмана.

Об этом сообщило Объединенная еврейская община Украины в Telegram.

Согласно официальному сообщению управления Государственной миграционной службы Черкасской области, на утро 23 сентября в Умани находился 19 821 паломник.

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За нарушение миграционных правил в отношении трех граждан Израиля было принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения.

Дополнительно трем гражданам страны сократили срок пребывания в Украине.

Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани — место паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. До войны в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов.

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