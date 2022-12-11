СНБО ввел санкции еще против семи деятелей УПЦ МП
За последние недели в ряде храмов УПЦ МП провели обыски (Фото:СБУ)
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Под ограничения на пять лет попали:
- митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;
- митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк;
- настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко;
- настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров;
- митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканич;
- митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий УПЦ МП, глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентин Егоренко;
- архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.
1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».
2 декабря СНБО ввел санкции против десяти деятелей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского. Зеленский их утвердил.
22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую лавру. Это произошло после публикации скандального видео одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.
15 ноября наместник Киево-Печерской лавры Павел признал, что на одном из богослужений люди пели о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».
В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».