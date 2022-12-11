СНБО ввел санкции еще против семи деятелей УПЦ МП 11 декабря, 21:58 За последние недели в ряде храмов УПЦ МП провели обыски (Фото:СБУ)

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции еще против семи деятелей УПЦ МП. Президент Владимир Зеленский утвердил их в воскресенье, 11 декабря.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Под ограничения на пять лет попали:

митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;

митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк ;

; настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко ;

; настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров ;

; митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканич ;

; митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий УПЦ МП, глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентин Егоренко ;

; архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.

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1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

2 декабря СНБО ввел санкции против десяти деятелей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского. Зеленский их утвердил.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую лавру. Это произошло после публикации скандального видео одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской лавры Павел признал, что на одном из богослужений люди пели о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

