«Снесите московскую церковь к черту». Почему верующие УПЦ МП испытывают стыд — рассказывает социолог 11 декабря, 18:01 Обыски в УПЦ МП (Фото:СБУ)

Если когда-то верующих, которые указывали, что принадлежат к конфессии УПЦ МП, было 30%, то после полномасштабного вторжения России по состоянию на сегодняшний день таких только 2%, рассказал в интервью НВ директор Социологической группы Рейтинг Алексей Антипович. По его словам, люди могут ходить в эту церковь, но стыдятся ее.



Антипович разделяет понятие УПЦ МП и община УПЦ МП. Он объясняет, что последняя — это обычные верующие, которые ходили в эту церковь, потому что она к ним ближе или им там нравился конкретный священник.



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«У них действительно где-то уже возможно прокачанные УПЦ МП установки о не каноничности ПЦУ, есть у них определенные устоявшиеся религиозные ценности, что-то еще можно называть. Но ведь это не касается ситуации, когда предстоятель их церкви говорит о пророссийские вещи, по сути, является русским агентом во время войны и был им до того, просто мы закрывали на это глаза», — заявил Антипович.

Он объясняет, что значительное уменьшение тех, кто на вопрос «К какой церкви вы принадлежите?» указывали УПЦ МП, не означает, что эти люди перестали ходить в эти храмы.

«Но они стыдятся этой церкви, или даже искренне верят, что ходят в ПЦУ и называют нам в социологии именно ПЦУ. Поэтому, если московская церковь не изменится, не изменит предстоятеля, не выйдет уже здесь и сейчас с поддержкой Украины и украинского народа, с осуждением патрона своего Кирилла, то верующий не будет относить себя к этой церкви больше никогда. И в такой ситуации государство имеет полное право забрать все храмы у УПЦ МП и передать их ПЦУ и о никаких протестах уже не будет идти речь, потому что идеологических УПЦ МП на сегодня — 2%.», — рассказал Антипович НВ.

На вопрос, нет ли рисков, что сейчас украинцы не согласятся на запрет УПЦ МП, социолог ответил, что разрыв с РПЦ общество оценит положительно:

«Перекрашивание московских священников в украинских не одобрит, но наверняка проглотит, и даже на это московские священники не способны. Поэтому просьба к власти — снесите уже эту московскую церковь к черту, потому что „церковью“ ее уже давно можно называть только в кавычках».

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

