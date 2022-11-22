«ФСБ — основа путинской власти». УПЦ МП через РПЦ контролируется спецслужбами РФ — Бурковский о контрразведывательных мероприятиях в Лавре 22 ноября, 15:28 Эксклюзив НВ CБУ проводит проверку в Киево-Печерской лавре (Фото:СБУ)

В эфире Радио НВ исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский прокомментировал действия украинских силовиков по отношению к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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Петр Бурковский исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива

— Почему есть основания полагать, что УПЦ МП — филиал ФСБ России?

— Давайте начнем немного издалека. Лавра вообще никогда не принадлежала русской церкви, была основана еще задолго до основания Москвы. А потом, начиная с конца XVIII века, начинается процесс постепенного захвата украинской церкви Московским патриархатом. Полностью это все закрепилось, естественно, при Российской империи, а при Советском Союзе, во время Второй мировой войны, между советской властью в лице Сталина и русской православной церковью был заключен пакт о сотрудничестве.

С тех пор русская православная церковь, Московский патриархат, превратилась в филиал КГБ, тогда это был еще НКВД. Так она этим филиалом и остается, и оставалась.

К сожалению, мало что изменилось после провозглашения независимости Украины. И церковь, которая называет себя Украинской православной церковью Московского патриархата, остается под контролем русской православной церкви, которая, в свою очередь, полностью подконтрольна Федеральной службе безопасности.

А Федеральная служба безопасности — это основа путинской власти. Поэтому то, что эта структура представляет интерес для российских спецслужб, и то, что через эту структуру уже более 30 лет Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, подорвать единство украинского общества, уже нельзя игнорировать, этим нужно заниматься.

И эта история о том, что в лавре могут находиться российские диверсанты, российские шпионы под прикрытием, под видом паломников, священнослужителей… Надо посмотреть факты, которые нам предъявит Служба безопасности. Но я подчеркиваю, учитывая всю эту историю, такой риск реален.

— Почему СБУ так долго медлила и только сейчас взялась за Киево-Печерскую лавру?

— Первое: спецслужбы часто и обычно действуют негласными методами. Возможно, когда-нибудь после войны ветераны украинских спецслужб напишут книгу о том, как это было, если будет соответствующее разрешение на рассекречивание определенных материалов.

То, что мы видим, — это только верхушка айсберга. Скажем так: если уже СБУ пришла с обысками, значит, у них есть решение суда. Если у них есть решение суда, суд принимает такие решения, имея на руках определенную доказательную базу или какие-то сведения, которые предоставили спецслужбы, возможно, другие правоохранительные органы Украины. Судья принимает решение о том, насколько эти доказательства являются весомыми или «притянутыми за уши», или там действительно есть какие-то железные доказательные вещи.

[Обыски] СБУ происходят не так как в России, когда, мы знаем, свидетелей Иеговы преследуют, бросают за решетку, проводят обыски только за то, что они просто свидетели Иеговы.

Киево-Печерская лавра находится в центре, поскольку постоянно (мы слышали это до войны 2014 года) Россия подчеркивала, что не трогайте Русскую православную церковь, не трогайте Киево-Печерскую лавру, это ячейка чуть ли не русского мира… Поэтому если уж наша спецслужба пришла с обысками, наверное, у них есть какие-то факты. Давайте подождем, увидим, какие факты будут подтверждены.