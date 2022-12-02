СНБО ввел санкции против главы Лавры Павла и экс-нардепа Новинского — УП 2 декабря, 15:10 Наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) и экс-нардеп Вадим Новинский (Фото:Коллаж НВ)

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского, сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники.

Обновлено в 21:03. Как сообщается на сайте главы государства, Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 1 декабря, которое включает санкции против Вадима Новинского, Петра (митрополита Павла) Лебедя, так называемых митрополитов и епископов РПЦ в оккупированном Крыму и других.

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По информации собеседника издания в команде президента, санкции были введены против еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий.

Других деталей раскрыто не было.

2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.

1 декабря СНБО было принято решение Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.



22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.



В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».