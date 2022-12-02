СНБО ввел санкции против главы Лавры Павла и экс-нардепа Новинского — УП

2 декабря, 15:10
Поделиться:
Наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) и экс-нардеп Вадим Новинский (Фото:Коллаж НВ)

Наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) и экс-нардеп Вадим Новинский (Фото:Коллаж НВ)

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского, сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники.

Обновлено в 21:03. Как сообщается на сайте главы государства, Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 1 декабря, которое включает санкции против Вадима Новинского, Петра (митрополита Павла) Лебедя, так называемых митрополитов и епископов РПЦ в оккупированном Крыму и других.

Видео дня

По информации собеседника издания в команде президента, санкции были введены против еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий.

Других деталей раскрыто не было.

2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.

Читайте также:

Митрополит Павел во время обысков СБУ в Лавре (Фото:SSU / Reuters) «Святые» негодники. Почему обысков, проведенных в лавре, недостаточно для решения проблемы «московской» церкви

1 декабря СНБО было принято решение Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.

https://www.youtube.com/watch?v=hs5bzm12MCg&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   СНБО Российская агрессия Вадим Новинский УПЦ МП Лебедь Санкции Московский патриархат Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X