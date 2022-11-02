Если получили повестку на блокпосте. Должен ли призывник идти по повестке и куда именно ― эксперт 2 ноября, 07:22 Повестка в военкомат (Фото:Украинская правда)

В Украине повестки могут раздавать где угодно — законом это не запрещено. Однако, что делать, если повестку выдали не по месту регистрации — нужно ли идти по повестке?

Юрист Ростислав Небельский, практикующий уголовное право в юркомпании Arzinger, объяснил НВ в интервью, что делать украинцам, если повестку выдали в другом городе, области или блокпоста.

Видео дня

В данной ситуации важно для человека, что в повестке должен быть указан адрес, куда ему нужно явиться. Ведь личное дело лежит в одном центре комплектования ― по месту регистрации.

«Здесь есть технический момент. В повестке должно быть указано, куда следует явиться лицу. Если в Киеве вручили повестку, а лицо зарегистрировано в другом регионе, и там же его личное дело, то в таком случае просто технически он не сможет пройти эти процедуры в Киеве, где нет его документов, в том числе медицинских», ― подчеркнул он.

Что ставит под сомнение юридическую силу повестки

Выдача повесток на блокпостах и не по месту регистрации лица вызывает трудности для лица, которое не может явиться в центр комплектования, где нет его дела, а такой вопрос о том, может ли центр комплектования из одной области или района направлять куда-либо лицо, зарегистрированное в центре комплектования в совсем другом месте.

«Встает вопрос полномочий. То есть имеет ли полномочия Киевский территориальный центр комплектования направлять лицо для прохождения каких-либо действий за пределами города.

Вот из-за таких недостатков орган, который будет решать вопрос ответственности лица, может подвергнуть сомнению юридическую силу такой повестки», ― объяснил юрист.

Как и где вручают повестки

Процесс вручения повестки и призыва граждан Украины утвержден Постановлением Кабинета Министров №352 от 21 марта 2002 года.

Уведомление граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП).

Вручение повесток проводится работниками ТЦКСП или через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности с документами, уполномочивающими их на это.

В законе не указано четко, где именно должно происходить вручение повестки. Повестка должна быть вручена лично, или уполномоченными лицами, должен быть составлен акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей.

Нарушением является заполнение пустого бланка повестки прямо при призывнике. Также, ни работники центров комплектования, ни представители правоохранительных органов не имеют права везти лицо куда-нибудь против его воли.