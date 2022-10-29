«Никаких очередей нет». Юрист объяснил, когда призывают мужчин без подготовки

29 октября, 08:21
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Мобилизация мужчин без военного опыта (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Мобилизация мужчин без военного опыта (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине продолжается мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Рассказываем, действуют ли до сих пор очереди мобилизации, или сейчас могут призвать мужчин без опыта.

Глава центра комплектования Киева отметил, что к получению повестки нужно готовиться всем мужчинам от 18 до 60 лет. Однако призывают ли мужчин с боевым опытом или мобилизуют одновременно и с опытом и без него? Адвокат Виталий Гаделия объяснил, почему повестки могут получать мужчины без опыта.

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Юрист подчеркнул, что официально очереди никто не отменял на юридическом уровне, и мужчины с военным опытом важны для армии.

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«Однако это не означает, что пока идет вторая очередь мобилизации, не призовут кого-нибудь из третьей или четвертой, если возникнет необходимость в определенной специализации. Государство определило, что нужно профессиональных кадровых военных мобилизовать, а затем всех остальных», — говорит он.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что важную роль при мобилизации играет специализация мужчин — с соответствующими навыками могут мобилизовать и без опыта.

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Он считает, что «здесь уже вопрос о способности всех подготовить и предоставить оборудование и амуницию».

Напомним, что существует четыре очереди мобилизации в Украине, утвержденных Верховной Радой 3 марта 2022 года.

Очереди мобилизации в Украине

  • военнослужащие с опытом, ветераны АТО и ООС до 40 лет;
  • военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту;
  • военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса, граждане с образованием в высших военных учебных заведениях с воинскими званиями, которые не призывались во время предыдущих мобилизационных волн;
  • другие лица, не имеющие возрастных или физических ограничений для несения службы, но не имеющих военного опыта.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил в комментарии НВ, что понятие очередей уже размыто из-за постоянных боевых действий в стране. Сначала мобилизовали резервистов, а затем всех остальных.

«Вообще есть такое понятие, как очереди. Но его можно было бы применять, если бы была какая-то подготовка, а здесь подготовки не было, была открыта необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет», — объяснил он.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Призыв Война России против Украины

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